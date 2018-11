Juvan tuore kirjastonhoitaja on sopeutunut hyvin uuteen tyÃ¶paikkaansa â€“ ”TÃ¤Ã¤llÃ¤ pystytÃ¤Ã¤n hyvin palvelemaan asiakkaiden aineistotoiveita”

Kirjastonhoitaja Kirsi Neuvonen on tuoreita juvalaisia. Hän muutti miehensä ja kahden lapsensa kanssa Juvalle muutama viikko sitten Sotkamosta.

– Tämä tuntuu oikein mukavalta paikalta. En ole aikaisemmin Juvalla käynyt – korkeintaan tästä läpi ajanut, Kirsi Neuvonen kertoo omista ensi tunnelmistaan tuoreena juvalaisena.

Marraskuun alussa Kirsi Neuvonen aloitti työt Juvan kirjastonhoitajana. Kirjastonhoitajan paikka tuli avoimeksi, kun edeltäjä Irma Raatikainen jäi eläkkeelle. Hän sanoo tulleensa Juvalle uteliaalla mielellä ja olleensa onnellinen, kun hänet valittiin kirjastonhoitajaksi.

Juvalle hänet sen sijaan toi tavallaan perhetilanne.

– Aviomies on kotoisin Kesälahdelta ja hänen vanhempansa asuvat siellä. He tarvitsevat jo silloin tällöin apua ja kun puolisolla on sielläpäin kiinteistöjä, niin Juvalta on lyhyempi matka mennä auttamaan ja hoitamaan kiinteistöjä kuin Sotkamosta. Kun mies oli aikoinaan muuttanut minun työni perässä Sotkamoon, niin nyt oli minun vuoroni muuttaa puolison mukana Juvalle, hän kertoo.

Kirsi Neuvonen sanoo, että Juvan kirjastonhoitajan tehtävän avautuminen ja hänen valintansa tehtävään osui perheen kannalta oivalliseen aikaan. Perheen kaksi lasta 5- ja 2-vuotiaat tyttö ja poika saivat Juvalta nopeasti hoitopaikan ja muutto Sotkamosta Juvalle osui sikälikin hyvään saumaan, etteivät lapset vielä olleet ehtineet kouluikään.

Hoitopaikka lapsille löytyi nopeasti ja perhe pääsi aloittamaan arjen vaivattomasti.

– Kyllä se on ihan totta, mitä tuolla tienvarressa lukee, että Juvalla on sujuva arki. Mies kävi kunnantoimistossa ja hoitopaikka lapsille löytyi kädenkäänteessä.

– Kaiken lisäksi juvalaiset ovat ottaneet minut täällä kirjastossa sydämellisesti vastaan. Minulla ihan sydän laulaa ilosta joka aamu, kun saan tehdä tätä oman alan työtä, hän kertoo.

Asunnon löytäminen Juvalta ei sitten Kirsi Neuvosen mukaan ollutkaan ihan yksinkertainen juttu. Sotkamossa perheellä on omakotitalo ja tavaraakin kohtuullisen paljon. Perhe tarvitsi paitsi Juvalta ison tilavan asunnon myös Sotkamon talolle markkinat.

Talo, omakotitalo, löytyi Juvalta, mutta Sotkamon talolle ei vielä ole löytynyt ostajaa. Onneksi Ylämaalta löytyi tilava vuokrattava omakotitalo, johon Neuvosen perhe on rahdannut tavaraa Sotkamosta jo useamman viikonlopun ajan. Tarkoitus on löytää omistusasunto Juvalta, kunhan Sotkamon talon on myyty.

– Meillä on Sotkamossa vielä paljon tavaraa ja muuttokuormia vielä liikkuu useampaan kertaan tänne Juvalle, ennen kuin kaikki on tänne tuotu, Kirsi Neuvonen naurahtaa.

Kirsi Neuvonen työskenteli Sotkamossa kunnan kirjastotoimenjohtajana. Sotkamo on runsaan 10 000 asukkaan kunta ja Juvalla asukkaita on noin 6500. Kirjastotyö on sisällöltään kuitenkin samanlaista.

– Varmasti asukasluku säteili Sotkamossa myös kirjaston käyttöön. Mutta tämän kokoiseksi kirjastoksi Juvalla on hyvät kokoelmat. Juvan kuuluminen Toenperän kirjastoon ja kirjastoyhteistyö Lumme-kirjaston kanssa antaa meille ihan rajattomat mahdollisuudet. Täällä pystytään hyvin palvelemaan asiakkaiden aineistotoiveita, Kirsi Neuvonen sanoo.

Hän on syntynyt Keski-Pohjanmaalla Kokkolassa. Kouluiässä hän muutti perheensä mukana Kajaaniin, kun sukukin on Kainuusta.

Ylioppilaaksi tulon jälkeen hän lähti opiskelemaan Oulun yliopistoon. Kirjastonhoitaja-tutkinnon jälkeen hän palasi Kajaaniin ensin opettamaan maahanmuuttajille suomenkieltä ja sitten hoitamaan Kajaanin kaupunginkirjastoon maahanmuuttajien kirjastopalveluja.

Kajaani-vuosien jälkeen hän siirtyi Sotkamoon kirjastonhoitajaksi, ja kun kirjastotoimenjohtajan paikka siellä vapautui entisen jäätyä eläkkeelle, Kirsi Neuvosesta tuli kirjastotoimenjohtaja Sotkamoon.