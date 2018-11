Hasamäellä jo lumetus käynnissä – yrittäjä Mika Kankkusen mukaan tavoitteena on avata laskettelukeskus joulukuun aikana

Hasamäen laskettelukeskuksessa alkoi tällä viikolla rinteiden lumetus. Hasamäen yrittäjä Mika Kankkusen mukaan lunta on saatu puskea rinteeseen oikein urakalla.

Loppuviikosta on luvassa muutama lämpimämmän päivän jakso, jolloin rinteiden lumetus keskeytetään hetkeksi. Levittäminen jatkuu kuitenkin taas kelien kylmetessä.

Lasketteluravintolan remontti alkaa Kankkusen mukaan olla loppusuoralla. Sisätiloissa riittää vielä kuitenkin työtä ja joitakin kalusteita pitää vielä hankkia. Tavoitteena on yhä laskettelukeskuksen toiminnan avaaminen joulukuun aikana.

