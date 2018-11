Juvalla vietetään perjantaina joulukaudun avajaisia – ohjelmaa riittää jo kello kahdesta alkaen

Juvalla suunnataan kohti jouluista tunnelmaa huomisesta perjantai-iltapäivästä lähtien.

Vaikka varsinainen joulukadun avajaistapahtuma starttaa liikkeelle kello 17 kunnanviraston edustalla, kirkonkylällä on tarjolla tunnelmallista ohjelmaa jo iltapäivällä.

Toimintatalolla Juvantie 7:ssä alkaa kello 14 heijastinpaja, jonka järjestävät KultRinki –hanke ja kunnan kulttuuripalvelut.

Heijastinpaja kantaa nimeä Tee itsesi näkyväksi, ja kello 14-16 välisenä aikana on mahdollisuus valmistaa heijastimia.

– Pajassa tehdään heijastavia pinssejä pinssikoneella. Heijastinpajan Tee itsesi näkyväksi -slogan tarkoittaa sitä, että näin pimeän aikana voi poimia kuusesta heijastimen ja muuttua näkyväksi, kertoo KultRingin projektikoordinaattori Riitta Kärkkäinen.

Heijastinpajassa syntyvät heijastimet voi käydä ripustamassa vaikkapa kunnanviraston edustalla seisovaan kuuseen. Se sijaitsee viime vuoden tapaan ylätorilla varsinaisen esiintymislavan vieressä.

Riitta Kärkkäinen ja kunnan kulttuuri ja nuoriso-ohjaaja Johanna Kuusisto mainitsevat, että kyseessä on Juvan Valoa! Kylänraitille -tempaus, ja siihen halutaan haastaa mukaan paikalliset asukkaat, yhdistykset ja yritykset tekemään tai toimittamaan erilaisia heijastimia, jotka ripustetaan kylän yhteiseen joulukuuseen.

– Myös kunta asettelee oksille reilusti heijastimia. Kuusesta voi hakea heijastimen, vaikkei toisikaan toista heijastinta tilalle. Viime vuonna ensimmäisen kerran järjestetty heijastintempaus saakin jatkoa hieman eri toimijoiden kautta, mutta samalla jouluisella ajatuksella.

Kärkkäisen mukaan Toimintatalon heijastinpaja on Iloa!Valoa!Eloa –työryhmän toinen tapahtuma.

Ensimmäinen Iloa! –paja pidettiin Juvan Toimintatalolla tänä syksynä Vanhustenviikon aikana. Toiminta saa jatkoa ensi keväänä, jolloin järjestetään Eloa! –paja.

Mainittua työryhmää luotsaa Savonlinnan Seudun Kolomosen hallinnoima ja koordinoima KultRinki –hanke, ja tapahtumat järjestetään Juvan, Joroisten sekä Rantasalmen kunnissa. Ne on yhteisesti suunniteltu kuntien kulttuurivastaavien ja taiteilijayhteisö Kolkkokollektiivin kanssa.

Heijastinpajan lisäksi Toimintatalolla on perjantaina myös Kolkkokollektiivin #kahotänne -videopaja.

Toimintatalossa on joulunavauspäivänä tarjolla myös glögiä ja pipareita sekä Järvi-Saimaan kansalaisopiston vetämänä kaikille avoimet jouluiset laulajaiset kello 15-16.30 välisenä aikana.

Juvan joulukadun avajaiset alkavat kello 17 torilla ja lähiympäristössä. Tapahtumakoordinaattori Kirsi Jylhä-Lipsanen kertoo, että aivan aluksi on vuorossa kunnan ja Juvan Yrittäjien puheenvuorot.

Kunnan puheenvuoron pitää kunnanvaltuuston varapuheenjohtaja Ari Rautio ja Yrittäjien puheenvuoron Juvan Yrittäjien puheenjohtaja Jaana Kärkkäinen.

– Juvan Puhaltajat eli Järvi-Saimaan Kansalaisopiston soittajat esiintyvät kunnantalon aulasta käsin. Jouluisaa musiikkia voi tulla kuuntelemaan paikan päälle, mutta uljas puhallinmusiikki kuuluu myös kaiuttimien kautta tapahtuma-alueella, Jylhä-Lipsanen sanoo.

Jouluiset sävelmät kaikuvat kello 17.20 alkaen aina siihen saakka, kun joulupukki muoreineen tulee paikalle kello 18.

Kirsi Jylhä-Lipsanen ei paljasta, mistä suunnasta ja millä kulkuvälineellä jouluinen kaksikko saapuu esiintymislavalle.

– Joskus on tultu autolla, joskus porolla tai hevosella, helikopterilla tai moottorikelkalla. Sää määrää, millainen kulkupeli on kyseessä.

Joulupukki ja muori nousevat ensiksi esiintymislavalle, ja tapahtuman juontajan Mikko Paattimäen tentin jälkeen pariskunta laskeutuu maan tasalle kuulemaan lasten ja aikuisten lahjatoiveita.

Joulunavaustapahtuma kestää kello 18.30 sakka, ja tapahtuman järjestävät yhteistyössä Juvan kunta, Juvan Yrittäjät ry, Juvan Yrittäjänaiset ry ja Iloa!ValoA!Eloa! -työryhmä.

Joulunavaukseen kuuluu perinteisesti myös joulupuuro- ja glögitarjoilu. Niiden raaka-aineet tykötarpeineen ovat lahjoittaneet juvalaiset yritykset.

– Juvan Martat valmistavat puuron kouluruokalan keittiössä ja jakavat puuroa torilla. Juvan Yrittäjät puolestaan huolehtivat glögitarjoilusta, Kirsi Jylhä-Lipsanen sanoo.

Joulukadun avajaisiin kuuluu myös 4H -yhdistyksen järjestämä keppihevosrata koulukeskuksen kaukalossa.

Vehmaan Talli poneineen tarjoaa ilmaista ponitalusta perinteiseen tapaansa. Tällä tavalla he toivottavat hyvää joulua kaikille pienille ratsastajille.

– Sekä keppihevosratsastus että ponitalutus ovat osoittautuneet hyvin suosituiksi. Kannattaakin ottaa oma keppihevonen mukaan, jotta voi ottaa esteradalla muutaman lämmittelykierroksen ennen oikean ponin selkään nousemista, Jylhä-Lipsanen vinkkaa.

Lions Club Juva järjestää ongintaa lapsille Vihosen kauppaliikkeen edustalla ja Leo Leijona ilahduttaa paikalla myös lapsia.