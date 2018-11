Mika Kärki valittu Juvan uudeksi kehittämispäälliköksi

Juvan kunta on valinnut 38 hakijan joukosta YTM Mika Kärjen kunnan uudeksi kehittämispäälliköksi. Tehtävä tuli avoimeksi, kun nykyinen kehittämispäällikkö Heidi Hänninen siirtyy Mikkelin viestintäpäälliköksi. Kärki aloittaa tehtävässä 1.1.2019. Kehittämispäällikön tehtäväkenttää on etenkin elinkeinotoiminnan kehittäminen.

– Mika Kärjelllä on vahva kokemus elinkeinoelämän kehittämisestä. Lisäksi hänellä on kokemusta yrittäjänä toimimisesta, erinomaiset viestintä- ja vuorovaikutustaidot sekä laajat verkostot. Tällä hetkellä Kärki toimii SSYP Kehitys Oy:n yrityspalvelupäällikkönä vastaten muun muassa aloittavien yritysten neuvonnasta ja toimivien yritysten toimintojen kehittämisestä ja kansainvälistymisestä. Kärjellä on vahva hankekokemus erityisesti innovaatioiden ja yritystoiminnan kehittämisessä, perustelee kunnanjohtaja Mervi Simoska Kärjen valintaa.

Juvalla on viime vuosina panostettu esimerkiksi Vehmaan alueen kehittämiseen. Viitostien peruskorjaus Juva-Mikkeli parantaa niin Vehmaan alueen kuin koko kunnankin saavutettavuutta.

-Uskomme uuden kehittämispäällikön tuovan uusia tuulia koko kunnan elinkeinojen kehittämiseen, toteaa Simoska.

– Otan työtehtävän ilolla vastaan ja mielenkiinnolla odotan uusia haasteita, joissa pääsen kehittämään Juvan elinkeinoelämää. Juvalla on paljon potentiaalia sen erinomaisen sijainnin ja elinvoimaisten yritysten kautta. Tulen työskentelemään aktiivisesti Juvan yritysten parissa ja viemään alueen elinkeinoelämää eteenpäin parhaani mukaan, Kärki kommentoi kiitollisena valinnastaan.