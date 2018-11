Pääkirjoitus: Jälleen on se aika vuodesta

Vuoden kierto on ollut jälleen nopeaa, ja luvassa on perjantaina perinteinen joulunavaus.

Kuten niin monina vuosina aiemmin, pitäjän väki kokoontuu yhteen joulukauden starttiin kunnanviraston liepeille ja Juvantien varteen.

Luvassa on perinteisiä puheita, joissa kenties käydään lävitse kulunutta vuotta, sen tapahtumia, ja ehkäpä luotsataan katseita tulevaan vuoteen. Äänessä Juvalla ovat kunnanvaltuuston varapuheenjohtaja Ari Rautio ja Juvan Yrittäjien puheenjohtaja Jaana Kärkkäinen.

Ihmisten vuosi rakentuu monasti tietyistä perinteistä, ja se tuo mukanaan turvallisuutta ja yhteisöllisyyttä. Ihmiset kokoontuvat yhteen, tapaavat toisiaan ja vaihtavat kuulumisia.

Juvan mennyt vuosi on ollut toiminnantäyteinen, ja entistä vauhdikkaampana se jatkuu tulevana vuonna, kun suuri koulukampuksen rakennushanke ja valtatie Viiden rakentaminen todellistuvat yhä väkevämmin.

Tämä vuosi on ollut valmisteluiden ja varautumisen vuosi, ja ensi vuonna tapahtuu.

Juvan Lehti haluaa toivottaa kaikille juvalaisille odotuksen täyteistä loppuvuotta. Ja muistakaahan joulukauden avauduttuakin käyttää juvalaisia palveluja.

Vain sillä keinoin pidetään oman kunnan yritykset elinvoimaisina.

Janne Tiainen