Anna Vaskelaisen matka Juvan ala-asteelta artistiksi – esikoisalbumin ensimmäiset kappaleet kuullaan joulukuun lopulla

Juva saa vuodenvaihteessa uusimman oman levyartistinsa, kun Anna Vaskelainen julkaisee esikoisalbuminsa kaksi ensimmäistä kappaletta netin suoratoistopalveluissa. Tai ehkä ei nyt ihan 100 prosenttisesti Juvan oman, mutta pientä kunniaa nuoren muusikon menestyksestä voidaan tähänkin suuntaan ottaa.

Artistinimellä ANNA kulkeva Vaskelainen on alkujaan kotoisin Joroisista Kerisalon kylästä. Musiikki on aina ollut tärkeä osa Vaskelaisen halua luoda ja tehdä asioita. Pianoa hän on soittanut jo kuusivuotiaasta asti, mutta pienempänäkin musikaalisuus ilmeni käyttäytymisessä jatkuvasti.

– Muistan väläyksen lapsuudesta, kun tanssin ja lauleskelin kukkapenkin ympärillä sateessa. Sellaista pientä hippitouhua, Vaskelainen vitsailee.

Ala-asteen lopulla Vaskelainen siirtyi opiskelemaan Joroisista Juvalle, jossa koulutie jatkui aina peruskoulun päättymiseen saakka. Paikkakunnasta Vaskelaiselle on jäänyt lämpimiä muistoja. Etenkin ala-asteella muusikkoa opettaneet Jaana ja Olli Kossila saavat häneltä kiitosta.

– He ovat aina tukeneet minua hirveästi. Kun kävin viime vuonna tekemässä joulukiertueeni päätöskonserttiin Juvan kirkossa, niin he olivat silloinkin katsomassa.

Kossiloille kuuluu myös kunnia Vaskelaisen ohjaamisesta bänditoimintaan.

Juvalta matka jatkui Savonlinnan taidelukioon kuvataiteen linjalle, jossa opinnot sujuivat aluksi normaaliin tapaan. Hiljalleen ajatukset alkoivat kuitenkin harhailla kuvataiteista takaisin musiikin pariin.

– Kahden opiskeluvuoden jälkeen tajusin, että kuvataide on minulle harrastus, musiikki taas intohimo. Kaikki suuret kuvisprojektit tuntuivat ohjaavan minua yhä enemmän musiikkipuolelle.

Pääsykokeiden kautta linjaksi vaihtuikin musiikki. Perheelle päätös ei tullut yllätyksenä.

– Äitini alkujaankin hiukan ihmetteli, kun sanoin hakevani kuvispuolelle. Kun sitten ilmoitin vaihtavani linjaa, niin hän totesi, että ”minähän sanoin”, Vaskelainen muistelee hymyillen.

Perhe on kuitenkin aina seisonut Vaskelaisen urallaan tekemien päätösten takana vankkumattomasti.

Taidelukion jälkeen seuraavat askeleet musiikkiuralla Vaskelainen otti Joensuun Konservatoriossa, jonka laululinjalle hän pääsi opiskelemaan. Joensuussa Vaskelainen kokeili myös ensimmäistä kertaa siipiään piano- ja laulunopettajana musiikkikoulu Musa-Pekan riveissä.

Kirsikkana opintokakun päälle Vaskelainen kävi suorittamassa Skotlannissa Perthin yliopistossa taiteiden kandidaatintutkinnon. Reissun yhtenä perimmäisenä tavoitteena oli vahvistaa englantia Vaskelaisen toisena opetuskielenä.

Opettamiseen liittyvät ammattisanaston opetteleminen uudella kielellä vaati oman työnsä. Ajan myötä kielikylpy puri kuitenkin ehkä liiankin tehokkaasti.

– Sitten kun palasin Suomeen, niin ongelma olikin päinvastainen. Esimerkiksi en välillä opetustilanteissa millään meinannut muistaa mikä pallea oli suomeksi. Nyt kotimaan sanasto on kuitenkin palannut taas mieleen.

Palattuaan kesällä 2017 Suomeen Vaskelainen teki kaksi lukukautta töitä pääasiallisesti toiminimen kautta yksityisenä pianonsoiton- ja laulunopettajana. Hänet bongattiin kuitenkin Rantasalmen Kamarikuoron johtoon jo seuraavan vuoden vaihteessa. Pesti poiki seuraavaksi syyslukukaudeksi myös pianonsoiton- ja laulunopettajan paikan Järvi-Saimaan kansalaisopiston Rantasalmen toimipisteessä syksyllä 2018. Samalla alkoi työ ensimmäisen oman albumin parissa.

– Tavoitteena oli tehdä musiikkialbumi mahdollisimman omatoimisesti. Mukaan on otettu vain tyyppejä, joihin luotan täydellisesti.

Vaskelaisen mukaan neljän kappaleen pituinen albumi koostuu tummasta elektropopista, jossa näkyy artistin proge-menneisyys ja hänelle rakkaan latino-musiikin vaikutteet.

– Jos soundimaailmaltaan yritetään etsiä vastaavaa suomalaista artistia, niin Vesala on ehkä lähimpänä.

Pilkunviilaajaksi tunnustautuvalle Vaskelaiselle ensimmäinen albumi on ollut työläs projekti. Pisimmillään erästä kappaletta on työstetty vuoden päivät.

– Mun henkilökohtaisessa tapauksessa ei ole kappaletta, johon ei liity kipua, tuskaa ja monen viikon työstöä, laulaja naureskelee

Inspiraatio ei tunnetusti tunne aikaa eikä hetkeä. Uusia ideoita kappaleisiin voi tulla milloin tahansa.

– Aihioita kertosäkeeseen saattaa tulla vaikka tiskatessa. Välillä pöytälaatikkokappaleita selaillessa taas huomaa, miten hyvin kaksi eri kappaletta sulautuu toisiinsa.

Ensimmäisenä testiyleisönä Vaskelaisen tuotannolle toimii hänen perheensä. Kotisohvan kriitikot eivät turhia kainostele palautteessaan.

– Äiti on välillä sanonut suoraan, että ”minä vihaan tuota kappaletta, älä soita sitä”. Niistä kappaleista pyritään tietenkin tekemään niitä suurimpia hittejä.

Vaskelainen ottaa kuitenkin kaiken palautteen, niin positiivisen kuin negatiivisenkin, mielellään vastaan. Tärkeintä on, että palaute pyrkii olemaan kehittävää, eikä vain sisällöltään tyhjää kehumista tai haukkumista. Uuden albumin aiheuttamia reaktioita hän odottaa innolla.

– Siellä on monta biisiä, joista saattaa saada aluksi hyvin pinnallisen vaikutuksen, mutta tarkemmalla kuuntelulla niistä löytyy aivan uudenlaista syvyyttä.

Tematiikaltaan tulevan albumin kappaleet käsittelevät ihmisen minän eri kerrostumia ja henkisesti vaikeissa tilanteissa ilmeneviä mielen puolustusmekanismeja. Albumin nimeä artisti ei kuitenkaan ihan vielä halua paljastaa.

– Sanotaan vaikka, että se liittyy näihin käsiteltäviin teemoihin.

Uuden albumin kaksi ensimmäistä kappaletta ilmestyvät eri suoratoistopalveluihin vuoden viimeisellä viikolla. ANNAn uran etenemistä voi seurata artistin omilta sosiaalisen median kanavilta, kuten Facebookista ja Instagramista.

Katso tästä Juvan Lehden tilausvaihdoehdot:

https://www.juvanlehti.fi/tilaa/