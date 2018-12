Voitto Tirronen on kirjannut muistiin Saimaan pinnan vaihteluja jo 45 vuoden ajan – ”Sateisen ja kuivan kesän ero Saimaan pinnassa saattaa olla metrikin”

Voitto Tirronen sanoo, että Saimaan vedenpinnan korkeusvaihtelut teettävät mökinomistajalle ylimääräistä työtä.

– Milloin on katsottava, etteivät rantalaiturit tai rannassa olevat veneet lähde korkean veden mukana tai laskettava venettä lähemmäksi rantavettä. Kun laiturin ja veneet panee köydellä tai kettingillä rantapuihin kiinni, niin eiväthän ne sieltä mihinkään karkaa. Niitä on joka tapauksessa välillä nostettava ja laskettava. Sitä on rannalla elettävä veden mukaan, Voitto Tirronen sanoo.

Voitto Tirronen on ollut kesämökkinsä isäntänä 45 vuotta. Sen ajan hän on myös seurannut Saimaan pinnan vaihteluja ja kirjannut muutokset tunnollisesti ylös. Hän kertoo, että joka vuosi vedenpinta vaihtelee puolisen metriä. Sateisen ja kuivan kesän ero Saimaan pinnassa saattaa olla metrikin.

Sellaisilla vaihteluilla Tirrosen mökkivesillä liikkuessa pitää jo tuntea kivikot ja karikot.

– Kyllä ne tuommoiset korkeusvaihtelut teettävät töitä muillakin kuin tässä meidän rannassa. Ja minä ainakin pidän oudoilla vesillä mukana merikorttia. Sen mukaan on helpompi ajella, ettei aja kivelle, Tirronen sanoo.

Vahinkoja Voitto Tirroselle ei ole tutuilla vesissä sattunut paitsi kerran, kun hän karautti kivikon yli.

– Siinä vähän vene vain heilahti eikä vene tai moottori onneksi särkynyt.

Voitto Tirrosen kesämökki on Luonterin rannalla Saukonsalossa. Maisemat ovat maalla jylhiä, rannat ja vedet kivisiä. Tirrosen mökkirantaankin on jääkauden peruja jäänyt satoja ellei tuhansia pieniä, isoja, erittäin isoja kiviä.

Korkean veden aikaan kivistä ei ilman merikortin tietoja tiedä mitään. Nyt matalan veden aikaan osa kivistä pistää rantaveden pintaan. Eikä kukaan tiedä, miten paljon kiviä on vielä juuri ja juuri vedenpinnan alapuolella niin, ettei niitä edes näy.

Voitto Tirronen kertoo, että vedenpinta jäi viime syksynä jo korkealle. Vajaa vuosi sitten marras-joulukuussa Saimaalla pelättiin rantatulvia. Vesi pysyi korkealla vielä huhti-toukokuussa tänä vuonna.

– Vedenpinta pysyi korkealla juhannukseen saakka ja juhannuksen jälkeen se alkoi laskea. Syyskuun seitsemännestä lokakuun loppuun pinta laski 40 senttiä, mutta kokonaislasku on lähemmäs metri, Tirronen kuvailee helteisen ja kuivan kesän vaikutuksia nyt marraskuussa.

Saimaan tulovesimäärät kasvoivat koko viime syksyn. Vedenpinnan nousu oli niin rajua, että marraskuun lopulla vuosi sitten aloitettiin Vuoksen vesistön lisäjuoksutukset. Viime joulukuussa vedenkorkeus ylitti niin sanotun normaalivyöhykkeen. Lisäjuoksutuksista huolimatta vedenpinta pysyi koko talven korkealla. Keväällä helmikuusta toukokuun loppuun Saimaan lisäjuoksutukset olivat 900 kuutiometriä sekunnissa.

Alkukesästä tänä vuonna Saimaan rannoilla arveltiin pinnan laskun olevan jopa yli metrin luokkaa, jos kesä on kuiva ja kuuma. Nyt kesän mentyä ja lahdenpoukamien alkaessa jäätyä, lähes metrin lasku on Voitto Tirrosenkin mittauksissa todennettavissa. Tirronen sanoo, että Itä-Suomen kuiva kesä vaikutti vedenpinnan laskuun enemmän kuin Saimaan juoksutukset.

Hän kertoo oppineensa ranta-asukkaana pitämään huolen tavaroistaan. Koskaan häneltä ei lähtenyt venettä tai laituria jäitten tai korkean veden mukaan.

– Niistä vain pidettävä täällä rannoilla huolta ja sidottava ne tiukasti puihin tai rantakiviin kiinni, neuvoo Tirronen.

– Oma mökki on onneksi niin suojaisessa paikassa, ettei tähän pääse myrskytuulet puhaltamaan eikä isot jäät punnertamaan rantaan, mies sanoo.

Voitto Tirronen muistelee, että aikaa on kulunut yli kolme vuosikymmentä, kun Luonterin pinta on viimeksi ollut matalimmillaan.

Sulkavan puolella Kuhakoskessa vedenpinta on noin 30 senttiä aiempien vuosien keskiarvoa alempana. Ristiinan mittauspisteessä ero aiempien vuosien keskiarvoon samaa suuruusluokkaan noin 30 senttiä. Pihlajavedellä Savonlinnassa aiempien vuosi keskiarvon ali mentiin lokakuussa. Pihlajaveden pinta on laskenut kesäkuusta marraskuun loppuun 83 senttiä.

