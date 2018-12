Janne Tiainen keskittyy Juvan Lehteen – ”Sekä Juva Lehti että Puruvesi ansaitsevat kokoaikaisen päätoimittajan”

Juvan Lehden vastaava päätoimittaja Janne Tiainen, 53, aloittaa 14.1.2019 kokoaikaisena Juvan Lehden päätoimittajana.

Kolme vuotta kestänyt kaksoispäätoimittajuus Juvan Lehdessä ja paikallislehti Puruvedessä puretaan. Tiainen on itse hyvillään ratkaisusta.

– On ihan selvä, että sekä Puruvesi että Juvan Lehti ansaitsevat oman kokoaikaisen päätoimittajan, joka ehtii asettautua yhteen pitäjään ja paremmin osallistumaan paikkakuntansa elämänmenoon.

Puruveden toimittaja Merja Kuuramaa, 50, aloittaa Puruveden vastaavana päätoimittajana. Muutokset tulevat voimaan 14.1.2019.

Tiainen valittiin vuoden 2015 kesällä Puruveden ja Juvan Lehden yhteiseksi vastaavaksi päätoimittajaksi.

Puruvedessä hän aloitti 1.9.2015 ja Juvan Lehdessä 1.12.2015, kun lehden edellinen päätoimittaja jäi eläkkeelle.

Ennen Puruvettä ja Juvan Lehteä Tiainen teki pitkän uran Länsi-Savo-konsernin päivälehdistä Länsi-Savossa ja Itä-Savossa toimien muun muassa uutispäällikkönä, toimituspäällikkönä ja Itä-Savon päällikkönä.

Juvan Lehteä kustantavan ESV-Paikallismediat Oy:n toimitusjohtaja Kaija Huuhtanen sanoo, että päätoimittajaratkaisu tuo vahvuuksia yhtiölle, mutta myös Puruvesi-lehdelle ja Juvan Lehdelle.

– Ratkaisu vahvistaa yksittäisinä lehtinä Juvan Lehteä ja Puruvettä. Kumpikin lehti saa nyt kokoaikaisen päätoimittajan, ja nähdäkseni se on erinomainen asia.

Päätoimittajaratkaisuun liittyy myös se, että Janne Tiaiselle tulee tiettyjä vastuita ESV-Paikallismediat Oy:ssä. Huuhtasen mukaan yhtiössä on haettu jo jonkin aikaa henkilöä, joka lähtee kehittämään yhtiölle uusia sisältötuotteita, kuten esimerkiksi erillisliitteitä ja niin sanottua sisältömarkkinointia. Myös esimerkiksi digitaaliseen sisältökehitykseen tarvitaan journalistista osaamista.

– Haemme yhtiöön kasvua uusista tuotteista, ja mutta ilman henkilöresurssia se ei voi toteutua. Janne Tiainen on tuottanut tänä vuonna useita liitteitä paikallislehdillemme, ja hänellä on intoa ja osaamista yhtiötason töihin. Lisäksi hän liittyy uutena jäsenenä yhtiön operatiiviseen johtoryhmään, Huuhtanen toteaa.

ESV-Paikallismediat julkaisee Etelä-Savossa, Etelä-Karjalassa ja Kymenlaaksossa yhdeksää paikallislehteä. Ne ovat Puruvesi, Juvan Lehti, Kangasniemen Kunnallislehti, Pitäjänuutiset, Länsi-Saimaan Sanomat, Luumäen Lehti, Joutseno-lehti, Kaakonkulma ja Keskilaakso. Lehdet tavoittavat suurjakeluissaan 100 000 lukijaa.

ESV-Paikallismediat Oy

ESV-Paikallismediat Oy on paikallislehtiin keskittyvä yritys kaakkoisessa Suomessa. Se on yksi maamme suurimmista paikallislehtiyhtiöistä. Kaikki lehdet ilmestyvät kerran viikossa torstaisin. Yhtiö tarjoaa paikallisia uutissisältöjä yli 17 kunnan alueella.

ESV-Paikallismediat kuuluu Länsi-Savo -konserniin, jonka omistama yhtiö Kaakon Viestintä Oy julkaisee kuutta päivälehteä. Emoyhtiö Länsi-Savo Oy on perustettu 1888.