Kevyttä keskustelua kirjastolla – senioreiden omassa keskustelukerhossa juttua voidaan heittää melkein kaikesta

– Se oli niin hienoa, kun jouluna sai lahjaksi nuken, jolla oli oikea tukka ja jonka silmät sulkeutuivat, Irma Leskinen muistelee.

– Muistan kuinka iloinen olin lapsena, kun pukki toi lahjaksi uudet sukset. Kyllä se niin harmitti, kun sisko nappasikin ne ekana ja sanoi lähtevänsä hiihtämään. Takaisin hän tuli poikkinaisten suksien kanssa, Marita Jurva jatkaa.

Kirjaston nurkkapöydässä tarinat herättävät hyväntahtoista naurua. Jurvan kertomuksen jälkeen Heikki Enonkoski alkaa kaivella mielensä lokeroista omia lapsuuden joulumuistojaan. Pöytäseurueen jäsenet hiljentyvät kuuntelemaan seuraavan turinoitsijan kokemuksia.

Kevyesti keskustellen -kerhon keskusteluissa kaikki pääsevät ääneen ja kaikki otetaan huomioon. Tiistaiaamuisin kokoontuva seniorien keskusteluryhmä on yksi Järvi Suomen kansalaisopiston Juvalla järjestämistä kursseista. Keskustelun vetäjänä toimivan Markku Jalosen mukaan yksinäisyys ja juttuseuran puute on Suomessa yleinen vaiva, johon matalan kynnyksen keskusteluryhmällä halutaan tuoda helpotusta.

Joka päivälle Jalosella on tarjolla muutama keskustelunaihe, joihin ryhmä voi antaa oman panoksena. Ruokakulttuuri on yksi kerholaisten suosikkiaiheista. Välillä aiheissa pysytään, välillä keskustelu rönsyilee aivan muihin asioihin.

– Ja saakin rönsyillä, se on vaan hyvä, Erkki Hänninen naureskelee.

Luonnollisesti ikäihmisten keskusteluihin liittyy paljon vanhojen muistelua, mutta myös päivän polttavat puheenaiheet nousevat pinnalle. Nyt pyhien lähestyessä jouluiset aiheet saivat kielenkannat notkeiksi. Etenkin jouluruuista keskusteltiin pitkään ja hartaasti. Niistä keskustelu versosi perunan terveysvaikutuksiin ja masurkan laulamiseen. Myös eri paikkakuntien omat jouluperinteet herättivät ihmetystä.

Keskustellessa vain kaksi aihetta ovat kiellettyjä: uskonto ja politiikka.

– Tai no politiikasta saa puhua, mutta politikoimaan ei saa alkaa, Jalonen linjaa.

Ja kyllä kirkkokin saa tulla keskusteluissa esiin, jos vaikka seurakunnan järjestämä tapahtuma oli erityisen mieleen. Tärkeintä on, että keskustelu pysyy hyväntahtoisena.

Kerho jäi toissa tiistaina järjestetyn kokouksen jälkeen talvitauolle, mutta kokoontumiset alkavat uudestaan ensi vuoden alkupuolella. Syyskaudella kokouksissa kävi enimmillään kymmenkunta ihmistä. Jalosen mukaan mukaan mahtuu vielä reippaasti lisää jäseniä. Kerhossa kuitenkin ymmärretään, että osallistumiskynnys voi olla joillekin tavallista isompi.

– Monet jotka tätä kerhoa eniten tarvitsevat, eivät välttämättä uskalla tulla paikalle. Tätä kynnystä halutaan madaltaa mahdollisimman paljon, Jalonen kertoo.