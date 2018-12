Terapian tarpeessa saa jatkoa myös Juvalla – rooleissa Sari Havas ja Pauliina Hukkanen

Yli sadan esityksen ”Terapian tarpeessa” saa ensi kesänä jatkoa 2019 Kuninkaankartanon- ja Sahanlahden kesäteattereissa.

Käsikirjoittaja Sari Havas sanoo tulevan näytelmän olevan hilpeä musiikkikomedia, jonka toisessa pääroolissa hänet nähdään Pauliina Hukkasen lisäksi.

”Terapian tarpeessa jälleen” on hilpeä musiikkikomedia, jossa naiset Aila Sydänvalo ja Kaisa Ala-Hämärä kohtaavat muutaman vuoden tauon jälkeen.

Elämän virta on heitellyt vuosien kuluessa naisia, mutta tiikerin lailla molemmat taistelevat, eivätkä anna periksi. Mutta mikä siinä on, että ex-puolison elämä kiinnostaa eron jälkeen enemmän kuin koskaan?

Miksi vapaus voi tuntua vankilalta? Miksi eläkepäivät Portugalissa, varpaat kala-akvaariossa on kuin pakkomielle? Saako keski-ikäinen nainen laulaa ostoskeskuksessa? Aila on nykyään KKK, Kaiken Kattava Konsultti ja Kaisa etsii itseään eron jälkeen. Mitä Kaisa löytää ja saako Aila työstänsä tyydytyksen, vai pitääkö sitä etsiä muualta? Nainen on aina nainen vaikka voissa paistais!

Ensi-iltansa esitys saa Kuninkaankartanon kesäteatterissa 9.7.

Produktion ohjaa Samuli Reunanen.