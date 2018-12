Operaatio lumihiutale käynnistyy lauantaina – liikenneturvallisuutta lisäävän vapaaehtoistyön suojelijana toimii presidentti Sauli Niinistö

Autoliiton yleisen tiepalvelun vapaaehtoisten Operaatio Lumihiutale on varmistanut suomalaisten pääsyä joulun viettoon vuodesta 1969 lähtien. Lauantaina 15.12. jo 50. kerran käynnistyvän Operaatio Lumihiutaleen suojelijana on tasavallan presidentti Sauli Niinistö.

Ensimmäinen Operaatio Lumihiutale käynnistyi 19.12.1969. Yhtenä sysäyksenä Operaatio Lumihiutaleen syntymiselle oli ihmisten kokema yleinen turvattomuus liikenteessä. Elettiin aikaa, jolloin vakavia onnettomuuksia sattui paljon. Poliisi arvioikin jälkeenpäin operaation vähentäneen joulunajan onnettomuuksia, koska valaistuilla kattokilvillä varustetut autot rauhoittivat liikennettä poliisiautojen tavoin.

Kun joulun aikaan ihmiset liikkuivat paljon, myös teknisiä ongelmia oli normaalia enemmän ja apua tarvittiin. Näiltä osin mikään ei ole muuttunut.

– Kun ennen avattu konepelti oli merkkinä avuntarpeesta partioivalle tiepalvelumiehelle, nykyään tiepalvelumies päivystää pääasiassa kotona ja apu tilataan puhelimella täsmällisesti sinne, missä sitä tarvitaan. Näin toiminta on tehostunut ja pulaan joutuneille saadaan apua nopeammin, Autoliiton koulutuspäällikkö Teppo Vesalainen kertoo.

Puhelinkeskuksessa pyritään arvioimaan myös ennalta pystyykö vian korjaamaan tienpäällä vai pitääkö paikalle tilata hinausauto.

Tiepalvelussa keskeisintä on laittaa asiat tärkeysjärjestykseen – pulassa on aina ihminen. Auto kyllä kestää kylmää eli se voidaan tarvittaessa pelastaa myöhemminkin.

Moottorin sammuttua auto kylmenee pakkasilla todella nopeasti. Tuolloin on tärkeintä saada ihmiset lämpimään – vaikka tiepalvelumiehen autoon. Sen jälkeen keskitytään korjaustoimiin.

– Jos autoa ei saada ajokuntoon, huolehdimme tarvittaessa, että matka jatkuu muilla keinoin. Ketään ei jätetä pulaan, Vesalainen sanoo.

Tyypillisiä tiepalvelun avustustehtäviä joulunaikaan ovat ovien avaukset avainten jäätyä autoon sisälle, renkaan vaihdot ja polttoaineen viennit.

– Autoilija pystyy omalla toiminnallaan välttämään ongelmia. Kuskin on syytä ottaa vara-avaimet mukaan matkalle, säätää rengaspaineet kuormituksen mukaisiksi ja tankata ajoissa, Vesalainen opastaa.

Lisäksi kannattaa huolehtia auton valojen puhtaudesta ja kunnosta sekä perehtyä valojen toimintaperiaatteeseen. Valokatkaisin tulisi ennen hämärtymistä tai olosuhteiden heikentymistä kiertää sellaiseen asentoon, että autossa on varmasti sekä ajo- että takavalot päällä.

Valtakunnalliset yhteislähdöt käynnistävät 50. Operaatio Lumihiutaleen lauantaina 15.12.2018 ja tehostettu päivystys jatkuu 1.1.2019 saakka.

Tasavallan presidentti Sauli Niinistö toimii Operaatio Lumihiutaleen suojelijana.