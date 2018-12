Susikanta uudessa tarkkailussa – Juvalla vahvistettuja susihavaintoja ei ole tehty useaan kuukauteen

Susien reviireissä on tapahtunut viime vuosina huomattavia muutoksia. Luonnonvarakeskuksen Luken mukaan susikanta on Suomessa keskittynyt yhä enemmän läntiseen Suomeen.

Maaliskuussa tehdyn kanta-arvion mukaan Suomessa oli yhteensä 20 susilaumaa, vastaavan luvun ollessa viime vuonna 14 laumaa.

Lisäksi Suomen ja Venäjän välisen valtakunnanrajan molemmin puolin liikkuvia laumoja oli viisi. 70 prosenttia Suomen susista, eli noin 16 susilaumaa, sijaitsee maaliskuussa tehdyn tutkimuksen perusteella läntisessä Suomessa.

Suomen susikannan kokonaismääräksi arvioitiin maaliskuussa 2018 165 – 190 sutta. Läntisen kannanhoitoalueen osuus kokonaismäärästä 108 – 122 sutta, itäisen taas 52 – 57 sutta.

Syitä susikannan keskittymiselle on useita. Susien ravintotilanne on läntisessä Suomessa oleellisesti parempi kuin itäisessä Suomessa. Aikaisemmin läntiseen Suomeen siirtyneet susiparit ovat myös saaneet pentuja. Kaikkia syitä Itäisen Suomen susimäärän vähenemiselle ei kuitenkaan tiedetä.

Esimerkiksi Juvalla vahvistettuja susihavaintoja ei ole tehty moneen kuukauteen. Lähin susihavainto viimeisen kahden kuukauden sisällä on tehty Mikkelin Haukivuorella.

Vuosittainen mittaus ei kuitenkaan kerro tarkasti susikannan voinnista Suomessa, sillä kannan koossa ja rakenteessa tapahtuu vuoden mittaan monia muutoksia. Kanta kasvaa keväällä pentujen syntyessä, mutta lähtee heti kesän alussa jälleen laskuun esimerkiksi luonnollisen kuolleisuuden johdosta. Laumoistaan lähteneet edellisen vuoden pennut jättävät keväällä synnyinlaumansa. Sen jälkeen ne voivat liikkua käytännössä koko Suomen alueella paria ja sopivaa reviirialuetta etsiessään.

Nyt Luke on tuonut maaliskuun kanta-arvioiden rinnalle uuden ennustemallin, jonka avulla susikannan kehittymistä voidaan seurata vuoden ympäri. Uusi ennustemalli perustuu suden biologiaan ja tietokonesimulaatioon, joka kuvaa parien lisääntymismenestystä, laumojen ja yksittäisten susien liikkeitä ja kuolevuuden vaihtelua maaliskuun kanta-arvion jälkeen.

Mallin toteuttamiseen on haettu apua usealta taholta: tietokonesimulaatio on kehitetty kotimaisen ja kansainvälisen tutkimustiedon ja pantasusiaineistojen pohjalta.

Pentutuoton vaihtelu pohjautuu Suomessa ja Ruotsissa kertyneeseen pantasusiaineistoon. Kuolevuusarviot perustuvat kansainvälisiin tutkimuksiin, pantasusiaineistoon sekä Suomen susikannan aikaisempaan vaihteluun. Laumasta erkaantumisen ajoittuminen, susien liikkumisnopeus ja reviirien keskimääräinen koko pohjautuvat kotimaiseen pantasusiaineistoon.

– Arviota susikannan kehityksestä ja alueellisesta sijoittumisesta voidaan hyödyntää riistahallinnossa esimerkiksi vahinkojen ennaltaehkäisyn kohdentamisessa sekä sutta koskevan tiedon jakamisessa paikallisille asukkaille, kertoo riistapäällikkö Mikael Luoma Suomen riistakeskuksesta.

Mallin mukaan susikanta on tällä hetkellä noin 50 prosenttia suurempi kuin se oli tämän vuoden maaliskuussa, mikä johtuu pääasiassa keväällä syntyneistä pennuista.

– Susien lukumäärä on marraskuussa 90 prosentin todennäköisyydellä 228–311 kappaletta, arvioi mallin kehitystyöstä vastannut erikoistutkija Samu Mäntyniemi Lukesta.

Pennut muodostavat noin puolet marraskuun susikannasta. Susikannan kasvu on ajankohtaan nähden luonnollista, sillä maaliskuun susikanta edustaa metsästyskauden jälkeistä tilannetta, jolloin susien määrä on alhaisin.