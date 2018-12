Muodostelmaluistelun tähdet Rantasalmelle – järjestyksessään 17. jääshow SuurSavo-hallissa

Muodostelmaluistelun hallitsevat maailmanmestarit Marigold Iceunity Helsingistä esiintyvät ensi viikolla Rantasalmen Jääshowssa.

SuurSavo-hallin jääareena täyttyy luistelijoista, kun puolensataa muodostelma- ja taitoluistelun taitajaa esiintyy ensi viikon lauantaina Rantasalmella.

SuurSavo-hallin jääshow on järjestyksessään jo 17. Tänä vuonna jääshow kerää muodostelmaluistelun maailmanmestareiden lisäksi Rantasalmelle esiintymään tukun taitoluistelijoita lähikaupungeista Savonlinnasta, Mikkelistä, Jyväskylästä sekä Rantasalmelta. Mukana on myös Helsingin Luistelijoiden Musketeers -SM-juniorijoukkue.

Rantasalmen hallissa paikallisia esiintyjiä edustavat omat paikalliset taitoluisteluryhmät Kiitäjät, Jääperhoset ja aikuisryhmä sekä Korennot.

Mukana on myös rantasalmelaistaustainen Oona Ounasvuori ja Jyväskylän Fresh Diamonds. Myös Rantasalmen oman taiturit Maiju Jäske, Maiju Immonen, Jäätiikerit ja Jannika Paajanen ovat jäällä esittämässä taitojaan.

Jääshown kirkkain esiintyjäjoukko Marigold Iceunity on muodostelmaluistelun hallitseva maailmanmestari.

Se on menestynyt viime vuosina erinomaisesti kansainvälisissä kisoissa. Sillä on 2000-luvulta viisi maailmanmestaruutta. Viime vuonna se sijoittui MM-hopealle ja tänä vuonna voitti kultaa.

SuurSavo-hallin isäntä Markku Leväinen kertoo, että Helsingin Luistelijoiden huippuryhmät ovat Rantasalmen hallilla ennen uuttavuotta jääleirillä ja se on mahdollistanut Marigoldin huippuryhmän saamisen esiintymään.

SuurSavo-halliin odotetaan yli 400 katsojaa. Parituntisessa jääshowssa riittää katsottavaa, kun eri ohjelmanumeroita on parikymmentä.

Jääshow alkaa Rantasalmella 29. joulukuuta kello 18.