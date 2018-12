Sulkavalla soudetaan 52. kerran – Suursoutujen suojelija on professori Kaisa Miettinen

Ensi kesänä Sulkavalla soudetaan jo 52. kerran. Sulkavan Suursoudut järjestetään tutuissa maisemissa Saimaan vesillä 11.–14. heinäkuuta 2019.

Perinteiseen tapaan vuoden vaihteessa on ensimmäinen piikki ilmoittautumisissa. Vuoden loppuun saakka ilmoittautuminen on edullisempaa, joka osaltaan vaikuttaa asiaan.

Ilmoittautuessa tämän vuoden loppuun mennessä, on osallistumismaksu kilpasarjassa 55 euroa ja kaksipäiväisessä retkisoudussa 67 euroa. Osallistumismaksun voi maksaa myös seuraavilla liikuntaseteleillä: Smartumin seteleillä ja Edenred Virikeseteleillä, joten se kannattaa hyödyntää.

Netti-ilmoittautuminen toimii vanhan kaavan mukaan ja maksaminen tapahtuu ennen ilmoittautumista suursoutujen pankkitilille.

Ilmoittautuminen tapahtuu tuttuun tapaan www-sivuilla: http://www.suursoudut.fi/fi/ilmoittautuminen/.

Ilmoittautumisessa on syytä olla huolellinen, jotta soutajien tiedot tulevat oikein järjestelmään. Esimerkiksi jos haluaa saada tuloslehden soutujen jälkeen, niin kannattaa ilmoittaa osoitetiedot ilmoittautumisen yhteydessä. Myös soutukerta on syytä tarkastaa.

– Siirrymme uuteen ohjelmistoon vuoden vaihteessa ja sen vuoksi entiset tiedot eivät ole meidän saatavilla. Sen vuoksi on erityisen tärkeää, että kaikki tiedot tulevat oikein, toteaa Outi Piik.

Uuden ohjelmiston myötä ilmoittautuminen ei tule perille, jos kaikki tiedot eivät ole järjestäjien tiedossa. Tämä kannattaa erityisesti ottaa huomioon, sillä se helpottaa molempia osapuolia ja virheiltä vältytään.

Mikäli sinulta uupuu vene, niin ei hätää. Myös kirkkoveneitä on vielä saatavilla ja vuokraus onnistuu helpoiten ottamalla yhteyttä info@suursoudut.fi.

Pienveneiden osalta kannattaa seurata www-sivuilla olevaa soutupörssiä.

Ensi kesänä soutukansaa viihdyttää Charlies ja Virve ”Viki” Rosti. Charlies tanssittaa soutukansaa perjantaina ja lauantaina rantakalaillassa viihdyttää Rosti. Muut esiintyjät ja ohjelma täydentyy alkuvuoden aikana. Lipunmyynti koskee vain iltaohjelmaa ja lipunmyynti alkaa kello 19.00.

Suojelijana ensi kesän souduissa toimii Sulkavan suursoutujen isän Kauko Miettisen tytär professori Kaisa Miettinen.

– Olen iloisesti yllättynyt ja otettu. Se on kunniatehtävä, jota arvostan suuresti ja pyrin tekemään parhaani soutujen hyväksi. Soudut ovat ehdottomasti lähellä sydäntäni.