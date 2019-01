Puottopaekan Piitsi vihittiin käyttöön – myös ensimmäiset uimarit kävivät uimassa

Koikkalan kyläyhdistys järjesti kyläläisille uuden vuoden aaton juhlat kylän tuoreella uimapaikalla eli Puottopaekan Piitsillä.

Paikalle saapui runsaslukuinen yleisö, arviolta reilusti toistasataa henkilöä. Tarjolla oli kahvia ja limua sekä grillattavaksi makkaraa ja vaahtokarkkia.

Illan kohokohtana oli syksyllä valmistuneen uimapaikan avaus kahden rohkean avantouimarin toimesta sekä kylän yhteinen ilotulitus.

Rantaa valaisi alueelta talkoilla raivatuista risuista koottu komea kokko. Kokosta syntyi varsinkin alussa melkoinen savupilvi, mutta kuten kyläyhdistyksen hallituksen jäsen Pekka Kotro totesi, ”savuaromi on hieno mauste”.

”Savumakkaroita” oli varattu 25 pakettia, joista meni 23 pakettia. Kyläyhdistyksen puheenjohtaja Anu Korpikallio olikin helpottunut, että oli osannut varautua yleisömäärään ja erittäin ilahtunut kuinka moni oli saapunut paikalle

– Olemme todella iloisia, että kyläläiset ottivat tapahtuman näin hyvin vastaan ja tulivat paikalle katsomaan aikaansaannostamme.

Rannan raivaus, grillikatoksen kokoaminen sekä muiden rakennusten perustusten teko tapahtui kaikki talkoovoimin. Myös polttopuita syntyi talkoilla alueelta kaadetuista puista.

Paikalla olevat talkoolaiset Reino Martikaisen johdolla ihastelivat kättensä jälkiä, ja varsinkin grillikatos keräsi yleisöltä paljon kiitosta. Illaksi ennustettu myräkkä ei haitannut tapahtumaa, vaikka tuuli yltyikin illan mittaan.

Uimapaikan avaajiksi oli lupautunut kaksi urheaa naista eli Jenni Vekkilä ja Merja Kauppinen

Jäälle oli heitä varten tehty kunnon avanto, ja reitti avantoon johtaville portaille oli päällystetty punaraidallisella räsymatolla. Jenni Vekkilä sai kunnian avata uimapaikan yleisön hurratessa ja ihaillessa kylmänviileää suoritusta.

Hänen äitinsä on muuttanut Koikkalaan muutama vuosi sitten ja Jenni Vekkilä vierailee Koikkalassa säännöllisesti.

Pihlajansalossa asuva Merja Kauppinen ehti paikalle tilaisuuden loppupuolella. Hän kertoo uineensa avannossa viimeksi 20 vuotta sitten, mutta ui aina pitkälle syksyyn jäiden tuloon saakka.

Paikalla järjestettyyn yhteiseen ilotulitukseen sai tuoda omia ilotulitteita, ja niitä saatiinkin ilahduttavan paljon. Rakettien ampumisesta vastasi vapaapalokunnassa aktiivisesti toimiva Pekka Kotro.

Useammastakin suusta kuului jo illan aikana toive, että uuden vuoden vastaanotosta tulisi kylälle uusi perinne. Samalla esitettiin toiveita uimapaikan vihkimisestä uudelleen vähän lämpimämmissä olosuhteissa, esimerkiksi juhannuksena.

Puottopaekan Piitsi

Puottopaekan Piitsi on Koikkalan kyläyhdistyksen toteuttama ja Rajupusu Leaderin tukema hanke Savivedenpäässä.

Hankkeessa kyläyhdistys raivasi Maaralantien varressa olevalle Juvan kunnan omistamalle tontille rantapaikan. Rannalle on tehty grillikatos, pukukopit uimareille sekä huussi.

Nimensä paikka on saanut viereiseltä Savivedenpään tukinpudotuspaikalta. Paikka on kaikille avoin ja tarkoitettu yleiseen virkistyskäyttöön.