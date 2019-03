Eduskuntavaalien ehdokasasettelu päättyi tiistaina 5.3. kello 16 – puolueet iloitsevat ehdokkaistaan ja täysistä ehdokaslistoistaan

Huhtikuun 14. päivä käytävien eduskuntavaalien ehdokasasettelu päättyi tiistaina 5.3. kello 16.

Kaakkois-Suomen vaalipiirissä ainakin suuret puolueet lähtevät vaaleihin täysillä listoilla eli 17 ehdokkaalla.

Kaakkois-Suomesta valitaan eduskuntaan 17 kansanedustajaa.

Monet puolueet ovat jo kommentoineet ehdokasasetteluaan joko verkkosivuillaan tai medialle lähettämissään sähköposteissa. Täydennämme juttua illan mittaan, jos uusia kommentteja puolueilta tulee.

Vihreät: Ilmastonmuutos pysäytettävä nyt

Vihreät ilmoitti heti kello 16 jälkeen, että puolueella on täydet listat jokaisessa vaalipiirissä manner-Suomessa.

– Näissä vaaleissa ratkaistaan, millä eväin Suomea rakennetaan seuraaville vuosikymmenille. Ilmastonmuutos on pysäytettävä nyt, eikä meillä ole aikaa odottaa. Tämä huoli on näkynyt myös vihreiden ehdokashankinnassa. Monet ehdokkuutta harkinneet ihmiset ovat päättäneet lähteä liikkeelle juuri nyt muuttaakseen tätä maata ja maailmaa, puoluesihteeri Lasse Miettinen sanoo tiedotteessa.

Miettinen kommentoi vihreiden ehdokashankinnan onnistumista.

– Erityisen iloinen olen siitä, että nuorten ehdokkaiden määrä kasvoi viime eduskuntavaaleista. Tällä kertaa meillä on 15 prosenttia ehdokkaista alle 30 vuotta. Edellisissä eduskuntavaaleissa alle 30 vuotiaita oli 12,5 prosenttia ehdokkaista.

– Vihreiden tavoitteena on nousta kolmen suurimman puolueen joukkoon. Haluamme nostaa suomalaisen koulutuksen maailman parhaaksi, tehdä kaiken tarvittavan ilmastonmuutoksen pysäyttämiseksi ja päivittää sosiaaliturvan tähän aikaan perustulon pohjalle.

Täydet listat melkein kaikilla

Samoin SDP, Kokoomus, Keskusta, Perussuomalaiset ja Kristillisdemokraatit ovat saaneet Kaakkois-Suomessa täydet lista – kukin puolue 17 ehdokasta.

Sinineen tulevaisuus lähtee Kaakois-Suomessa vaaleihin 16 ehdokkaalla eli yhtä vajaalla.

Puolue sai yhteensä 150 ehdokasta, ja täydet listat sillä on Uudellamaalla, Pirkanmaalla, Savo-Karjalassa ja Vaasan vaalipiirissä.

– Ehdokaslista on tasokas ja monipuolinen, ensimmäistä kertaa vaaleihin osallistuvalle puolueelle suorastaan huikean hyvä. Meillä on ehdokkaina esimerkiksi maanviljelijöitä, pastoreita, talonrakentajia, insinöörejä, opiskelijoita ja eläkeläisiä, osaavia ihmisiä eri aloilta. Erityisesti yrittäjätaustaisten ehdokkaiden runsas määrä lämmittää mieltä, mikä osoittaa että Siniset on vahva pienyrittäjien puolue. Suomalainen työ ja pienyrittäminen on kansanturvallisuuden tae, ja siksi myös kärkiteemojamme tulevissa vaaleissa, sanoo Sinisen tulevaisuuden puheenjohtaja Sampo Terho tiedotteessaan.

– Mukana on paljon ihmisiä, jotka lähtevät nyt ensimmäistä kertaa mukaan politiikkaan – ja toisaalta taas politiikan konkareita, kuten valtiopäiväneuvos Raimo Vistbacka ja naisjärjestökentällä vuosikymmeniä vaikuttanut Marja-Leena Leppänen, Terho jatkaa.

Keskustan Pirkkalainen: Monipuolinen lista ja eri alojen osaajia

Keskustan puoluesihteeri Riikka Pirkkalainen on iloinen monipuolisesta ehdokaslistasta:

-Meillä on eri alojen osaajia kaikkialta Suomesta, erilaisista elämänvaiheista. Lähdemme vaaleihin vahvalla ja osaavalla joukkueella.

Pirkkalainen on erityisen tyytyväinen myös siitä, että nuoria on lähtenyt ehdolle runsaasti.

-Nuoria lähti ehdolle erityisen hyvin loppumetreillä, Pirkkalainen iloitsee.

Ehdokkaiden keski-ikä koko maassa ja 216 ehdokkaan osalta on noin 45 vuotta.

Keskustan 216 ehdokkaasta 100 ehdokasta on naisia ja 116 ehdokasta miehiä. Koko maan osalta 46,3 prosenttia ehdokkaista on naisia. Nuoria ehdokkaita on jokaisessa vaalipiirissä, ja valtakunnallisesti 29 ehdokasta eli 13,4 prosenttia ehdokkaista on alle 30-vuotiaita.

SDP:n Rönnholm tyytyväinen ehdokasjoukkoon

SDP:n puoluesihteeri Antton Rönnholm kommentoi puolueen verkkosivuilla olevansa erittäin tyytyväinen SDP:n eduskuntavaaliehdokasjoukkoon.

– SDP:n listoille oli enemmän tulijoita kuin mahtui, ja monessa piirissä listat tulivat valmiiksi jo viime vuonna. Ehdokkaiden sukupuolijakauma on tasainen ja ehdokkaamme edustavat monipuolisesti suomalaisia niin iältään, sukupuoleltaan kuin asuinpaikkakunnaltaan. Listalla on monipuolisesti asiantuntijoita aina koulutuksen, työelämän kuin terveydenhuollonkin aloilta.

– Reilun kuukauden päästä Suomessa käydään tulevaisuusvaalit. Näissä vaaleissa suomalaiset valitsevat, minkälaisilla askelmerkeillä kuljemme yhdessä kohti 2030-lukua. SDP:n ehdokkaat ympäri Suomea ovat valmiina tekemään töitä inhimillisemmän, tasa-arvoisemman ja reilumman Suomen puolesta. Nyt on aika viedä Suomi yhdessä tulevaisuuslinjalle, hän jatkaa.

KD vaaleihin kymmenessä piirissä täysillä listoilla

Kristillisdemokraattien järjestöpäällikkö Mikko Rekimies toteaa puolueen verkkosivuilla, että puolueella on hyvät ja täydet vaalilistat kaikissa vaalipiireissä.

– Kymmenessä vaalipiirissä ollaan liikkeellä omalla listalla. Lapissa ja Varsinais-Suomessa on tehty tekninen vaaliliitto.

Puolueen puheenjohtaja Sari Essayah iloitsee hyvästä ehdokaskokoonpanosta.

– Mukana kisassa ovat kaikki nykyiset ja kolme aiempaa kansanedustajaa sekä iso liuta kuntapoliitikkoja. Mukana on myös monia tuoreita kasvoja.

Kristillisdemokraattien kampanjateemana on ”Suomi, johon voit luottaa”.

– Näkymät ovat KD:n kannalta hyvät. Viimeaikaiset kannatusmittaukset ovat ennakoineet KD:lle edellisvaaleja parempaa tulosta. Puheenjohtaja Sari Essayah on kansalaisten keskuudessa arvioitu luotettavaksi puoluejohtajaksi.

Kokoomuksen Pesosen mielestä ehdokasasettelu onnistui

Kokoomuksen puoluesihteeri Janne Pesonen toteaa, että puolueen onnistunut ehdokasasettelu on avainasemassa kaikessa vaalityössä.

– Eduskuntavaalien osalta on helppo todeta, että ehdokasasettelumme on onnistunut kaikissa vaalipiireissä. Näistä asetelmista kokoomuksen on hyvä lähteä hakemaan ykköspaikkaa vaaleissa.

Kokoomuksella ehdokkaita on kaikkiaan 211. Kokoomuksen ehdokkaista naisia on 45,4 prosenttia ja miehiä 54,5 prosenttia.

Vaaliliittoja kokoomuksella on kolmessa vaalipiirissä, Lapissa, Oulussa ja Satakunnassa.