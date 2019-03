Noin 180 haluaa päästä eduskuntaan Kaakkois-Suomesta – eduskuntavaaleissa pääsee antamaan äänensä 3. huhtikuuta

Huhtikuun 14. päivänä pidettävin eduskuntavaalien ennakkoäänestys alkaa 3. huhtikuuta ja kestää 9. huhtikuuta saakka kotimaassa.

Ulkomailla ennakkoäänestys on 3.-6. huhtikuuta välisenä aikana.

Juvalla on vain yksi ennakkoäänestyspaikka, ja se on kunnanviraston asiointipiste osoitteessa Juvantie 13.

Ennakkoäänestyspaikka on avoinna 3.4. – 5. 4. kello 9-18, 6.4. – 7.4. kello 10-14 ja 8.4. – 9.4. kello 9-18.

Eduskuntavaalien ehdokasasettelu päättyi tiistaina 5.3. kello 16. Kaakkois-Suomen vaalipiiristä pyrkii eduskuntaan noin 180 ehdokasta, kun vuoden 2015 vaaleissa pyrkijöitä oli 150.

Juvalta eduskuntaan pyrkii kaksi, ja he ovat Kristillisdemokraattien Aila Asikainen ja Perussuomalaisten Ano Turtiainen.

Kaakkois-Suomen vaalipiirissä seitsemän puoluetta on lähdössä vaaleihin täysillä listoilla eli 17 ehdokkaalla.

Ne puolueet ovat Kokoomus, Perussuomalaiset, Vihreät, Kristillisdemokraatit, SDP, Keskusta ja Vasemmistoliitto.

Sinisellä tulevaisuudella ja Seitsemän tähden liikkeellä on molemmilla 16 ehdokasta, Liike nyt ry Kaakkois-Suomella 10, Kansalaispuolueella 6, Piraattipuolueella 5, Suomen kansa ensin -ryhmällä 4, Suomen kommunistisella puolueella 2, Kommunistisella työväenpuolueella 1, Feministisellä puolueella 1 ja Itsenäisyyspuolueella 1 ehdokas.

Kansalaispuolue ja Suomen kansa ensin -puolue muodostavat vaaliliiton. Lisäksi kymmenellä ehdokkaalla on taustallaan valitsijayhdistys. Valitsijayhdistykset muodostavat yhteislistan nimeltä Liike nyt ry Kaakkois-Suomi.

Vaalipiirilautakunta käsittelee ehdokashakemukset 11. maaliskuuta, jolloin arvotaan puolueiden järjestys ehdokaslistojen yhdistelmässä. Lopullinen ehdokaslistojen yhdistelmä ja ehdokkaiden numerot päätetään torstaina 14. maaliskuuta.

Kaakkois-Suomesta valitaan eduskuntaan 17 kansanedustajaa.

Kaakkois-Suomen vaalipiiriin kuuluvat Enonkosken, Haminan, Heinäveden, Hirvensalmen, Iitin, Imatran, Joroisten, Juvan, Kangasniemen, Kotkan, Kouvolan, Lappeenrannan, Lemin, Luumäen, Miehikkälän, Mikkelin, Mäntyharjun, Parikkalan, Pertunmaan, Pieksämäen, Puumalan, Pyhtään, Rantasalmen, Rautjärven, Ruokolahden, Savitaipaleen, Savonlinnan, Sulkavan, Taipalsaaren sekä Virolahden kunnat.

Tämänvuotisissa eduskuntavaaleissa otetaan käyttöön kirjeäänestys ulkomailta. Ulkomailla pysyvästi asuvat äänioikeutetut sekä muut ennakkoäänestysaikana ja vaalipäivänä ulkomailla oleskelevat äänioikeutetut saavat oikeuden äänestää yleisissä vaaleissa kirjeitse ulkomailta.

Kirjeäänestystä haluava äänestäjä on itse vastuussa kirjeäänestysmateriaalin tilaamisesta, äänestämisestä ja siitä, että ääni ehtii ajoissa perille. Äänioikeutetun tulee tilata kirjeäänestysasiakirjat Suomesta ulkomaiseen osoitteeseen.

Puolueet jättivät 5.3 ehdokaslistansa Kaakkois-Suomen vaalipiirilautakunnalle. Seuraavassa ehdokkaiden listat:

Kokoomus

Brandt-Ahde Linda, Lappeenranta

Elomaa Jari, Kotka

Hallikainen Jukka, Miehikkälä

Huuskonen Vesa, Imatra

Häkkänen Antti, Mäntyharju

Kaunisto Ville, Kouvola

Kopra Jukka, Lappeenranta

Korpivaara Pekka, Kouvola

Ma Ding, Lappeenranta

Peitsaro Panu, Savonlinna

Rasola Nina, Mikkeli

Saaristo Lilla, Imatra

Sairanen Lea, Savonlinna

Tani Iida, Kouvola

Turunen Kaj, Savonlinna

Vakkila Jukka, Savitaipale

Valtola Oskari, Mikkeli

Keskusta

Hasu Jenny-Katariina, Kouvola

Helminen Kristiina, Ruokolahti

Hilden Matias, Puumala

Honkanen Hannah, Hamina

Hämäläinen Laura, Mikkeli

Ihalainen Kimmo, Joroinen

Ikävalko Johanna, Lappeenranta

Kosonen Hanna, Savonlinna

Leppä Jari, Pertunmaa

Mynttinen Maritta, Hirvensalmi

Olkkonen Kirsi, Mikkeli

Pakkanen Markku, Kouvola

Peltola Anniina, Iitti

Räty Pekka, Imatra

Sepponen Arto, Pieksämäki

Torniainen Ari, Lappeenranta

Turunen Riikka, Pyhtää

Suomen sosialidemokraattinen puolue

Backman Jouni, Savonlinna

Haapamäki Turo, Taipalsaari

Huikko Kalle, Espoo

Huupponen Erkki, Pieksämäki

Kiljunen Anneli, Lappeenranta

Kuisma Risto, Kouvola

Kymäläinen Suna, Ruokolahti

Lehtinen Eemeli, Iitti

Malm Niina, Imatra

Mikkonen Anna-Kristiina, Savonlinna

Paatero Sirpa, Kotka

Peltonen Nina, Hamina

Strengell Jarno, Mikkeli

Taavitsainen Satu, Mikkeli

Virinsalo Kari, Lappeenranta

Virtanen Sami, Kotka

Werning Paula, Kouvola

Perussuomalaiset

Eerola Juho, Kotka

Eskelinen Antti, Kouvola

Eskelinen Mervi, Pieksämäki

Hartonen-Pulkka Tanja, Mäntyharju

Heltimoinen Ilpo, Lappeenranta

Jäntti Carina, Kotka

Karstu Timo, Mikkeli

Kattainen Kari, Ruokolahti

Laakso Kristian Sheikki, Kouvola

Liikanen Jere, Mikkeli

Lindström Leo, Kouvola

Lundenius Matti, Savonlinna

Mäkelä Jani, Lappeenranta

Nyholm Janne, Hamina

Rantakaulio Juha, Luumäki

Sivenius Päivi, Rautjärvi

Turtiainen Ano, Juva

Vihreä liitto

Aalto-Partanen Annika, Kotka

Aikio Jenni, Kouvola

Andrejev Katja, Hamina

Huhtala Juha, Kouvola

Holopainen Hanna, Lappeenranta

Hyytiäinen Sari, Kouvola

Junttila Virpi, Lappeenranta

Juntunen Maisa, Kangasniemi

Järvinen Heli, Savonlinna

Klemola Kimmo, Lappeenranta

Kosonen Lauri, Savonlinna

Laine Aleksi, Kotka

Liikanen Veli, Mikkeli

Lähde Hanna-Kaisa, Kotka

Parkkinen Mari, Mikkeli

Pohjola Ritva, Imatra

Silvo Sonja, Ruokolahti

Kristillisdemokraatit

Ahonen Liisa, Mikkeli

Almgren Mikko, Kotka

Asikainen Aila, Juva

Hauska-Mertanen Eija, Imatra

Hölsä Maiju , Savitaipale

Kietäväinen Olavi, Puumala

Koskela Jouni, Savonlinna

Kovanen Päivi, Pieksämäki

Lommi Maaret, Kotka

Parjanen Pirkko, Hamina

Rantalainen Juha, Lappeenranta

Smeds Sakari, Kouvola

Taipale Antti, Lappeenranta

Tuliainen Meriel, Mikkeli

Turunen Tarja, Lappeenranta

Vainio Vesa, Kouvola

Villikka Ansela, Kouvola

Vasemmistoliitto

Al-Musawi Sini, Mikkeli

Astikainen Antti, Savonlinna

Byman Mika, Kouvola

Kilpinen Atte, Mikkeli

Kleimola Piia, Kouvola

Lääperi Minja, Rantasalmi

Mielonen Joona, Kotka

Mustonen Juuso, Imatra

Mykkänen Risto, Pieksämäki

Mykrä Timo, Imatra

Patanen Mia, Hamina

Pekkola Petri, Kotka

Ruusunen Aimo, Lappeenranta

Silvala Suvi, Kotka

Tauria-Huttunen Arja, Kotka

Vättö Heidi, Lappeenranta

Åkerlund Markus, Pieksämäki

Sininen tulevaisuus

Immonen Niina, Imatra

Kuitunen Jouni, Hirvensalmi

Leppänen Marja-Leena, Lappeenranta

Lindström Jari, Kouvola

Mahlberg Jorma, Imatra

Montonen Natalia, Imatra

Mutikainen Petri, Imatra

Naakka Petri, Lappeenranta

Saarinen Raimo, Pieksämäki

Siitari Markku, Mikkeli

Synberg Kari, Kangasniemi

Ukkonen Tommi, Mikkeli

Vuorio Juha, Kouvola

Vuorio Petra, Kouvola

Ylijoki Henri, Mikkeli

Ylönen Satu, Pieksämäki

Seitsemän tähden liike

Halko Harri, Savonlinna

Heikkinen Juha, Mikkeli

Huovinen Risto, Lappeenranta

Hyypöläinen Veli, Imatra

Juutila Harri, Kouvola

Lääveri Tatu, Kouvola

Mettälä Petri, Iitti

Mänttäri Aune, Hamina

Paakkinen Otso, Pertunmaa

Puromäki Ville, Helsinki

Peltola Mikko, Kouvola

Ranta Pekka, Sulkava

Roivas Jari, Mikkeli

Sirén Maria, Pertunmaa

Sormunen Meri-Piia, Kangasniemi

Liike nyt ry Kaakkois-Suomi

Gren Minna, Kotka

Heikkinen Minna, Mikkeli

Hostila Mika, Kotka

Häkkinen Kati, Mikkeli

Keinonen Mikko, Heinävesi

Komonen Riikka, Kouvola

Mäkelä Mikko, Lappeenranta

Nyquist Jan, Iitti

Toropainen Ari, Kouvola

Valo Petri, Pertunmaa

Kansalaispuolue

Huttunen Heimo, Mikkeli

Kerminen Janne, Mikkeli

Kuusenhako Kaisu, Mikkeli

Leskinen Timo, Lappeenranta

Levonen Vesa, Kotka

Niemi Ari, Kouvola

Piraattipuolue

Bono Sini, Kouvola

Ekala Luka, Pieksämäki

Juntunen Atso, Kotka

Saira Erkki, Kouvola

Simola Antti, Kouvola

Suomen kansa ensin

Hovila Jyri-Pekka, Kouvola

Koskelainen Markus, Kouvola

Mustonen Oona, Rantasalmi

Pulkkinen Silja, Kouvola

Suomen kommunistinen puolue

Jaatinen Hannu, Mikkeli

Väisänen Ano, Mäntyharju

Kommunistinen työväenpuolue

Knuutila Jarmo, Taipalsaari

Feministinen puolue

Brandt Pia, Helsinki

Itsenäisyyspuolue

Nykänen Martti, Kotka