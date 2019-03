Exodus-kvartetti esiintyy Juvalla – kvartettia pääsee kuuntelemaan Juvalla 17. maaliskuuta

Exodus-kvartetti tulee esiintymään Juvalla sunnuntaina 17. maaliskuuta. Kvartetti on perustettu vuonna 1981. Sen lauluohjelmistoon kuului jo alun perin hebrealaisen musiikin lisäksi negro spiritualeja, slaavilaisperäisiä sävelmiä ja suomalaisia hengellisiä lauluja. Myöhemmin ohjelmisto on laajentunut kvartetille varta vasten tehtyihin sanoituksiin, sävellyksiin ja sovituksiin.

Kvartetissa ykköstenoria laulaa Jyrki Ijäs, kakkostenoria Arto Vilhunen, ykkösbassoa Heikki Alastalo ja kakkosbassoa Oiva Virta.

Kitarassa ovat Leo Kunnas ja Aimo Nisumäki, bassoa soittaa Allan Ahonen ja lyömäsoittimia Rauno Pekkanen. Muitakin soittajia on kokoonpanossa ollut tilanteen mukaan.

Toimintansa alussa kvartetti teki useita äänitteitä, mutta syksyllä 2015 monen vuoden tauon jälkeen on tuoreemmista lauluista valmistunut CD-levy Aarre. Seuraavana vuonna tehtiin cd Tiedän sen.

Kvartetti on vieraillut kotimaassa lukuisissa seurakunnissa, kirkoissa ja erilaisissa tapahtumissa.

Myös ulkomaille on tehty vierailuja, muun muassa Ruotsiin, Venäjälle, Viroon, Unkariin ja Romaniaan.

Kvartettia pääsee kuuntelemaan Juvalla 17. maaliskuuta kello 16 helluntaiseurakunnan temppelillä järjestettävässä musiikkitilaisuudessa.