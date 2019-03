Keskustan Etelä-Savon piirin kansanedustajaehdokkaat: Etelä-Savo kehittyy yhteistyöllä – tarvitsemme koulutusta, yrittäjyyttä, työvoimaa ja ihmisten lähipalveluita

Etelä-Savon Keskustan kansanedustajaehdokkaat ovat huolissaan maakuntamme alenevasta väestön määrästä ja asukkaiden muutosta maakunnasta pois. Tämä näkyy muun muassa yritysten vaikeutena rekrytoida työntekijöitä.

– Maakunnassamme tarvitaan vahva yhteinen tahto ja näkemys toimenpiteistä, joiden avulla käännämme hienon maakuntamme väestön muuttotappion muuttovoitoksi. Keskustan ehdokkaat haastavat muut puolueet ja toimijat yhteiseen toimintaan tämän asian puolesta.

Etelä-Savon maakunta tarjoaa luonnon ja etäisyyksien puolesta hyvän elämän mahdollisuudet asua ja yrittää. Ei rajoiteta asumispaikkoja, kaavoitetaan ympäri maakuntaa hyviä rakennus- ja yritystontteja sekä edesautetaan vapaa-ajanasuntojen muuttamista vakituisiksi asunnoiksi. Maakunta säilyy ja kehittyy koulutuksen ja tutkimuksen avulla. Nuoret arvostavat hyvää koulutusta ja tähän tulee satsata, että koulutus saadaan Etelä-Savossa vetovoimaiseksi.

Kansanedustajaehdokkaiden mukaan valtiovallan toimenpiteiden tulee edesauttaa ja helpottaa työvoiman muuttoa Etelä-Savoon ja koko itäiseen Suomeen. Itäinen Suomi tulee saattaa erityisalueeksi, jossa muun muassa verotuksellisin keinoin helpotetaan muuttoa takaisin.

Etelä-Savon Keskustan ehdokkaat haluavat säilyttää maakuntamme elävänä ja asuttuna.

– Lähipalvelujen säilyttämiseen, kehittämiseen ja saavutettavuuteen on panostettava. Maakunta- ja soteuudistuksen valmistelu on antanut tällä työlle hyvän pohjan. On tärkeää turvata kuntien ja pitäjien taajamien lähipalvelut kuten lääkäri- ja vanhuspalvelut.

Ehdokkaiden mielestä lähipalveluiden kehittäminen on jatkuvaa työtä. Asukkaat ja vapaa-ajan asukkaat ovat maakuntamme ja kuntiemme voimavara ja heidän elämänsä tulee tehdä turvalliseksi ja helpoksi.

– Esitämme, että jokaisen kunnan ja pitäjän keskustaajamasta tulee löytyä palvelupiste, jossa pystyy hoitamaan sujuvasti Kela-asioita, TE-palveluita, veroasioita ja poliisin lupapalveluita. Palvelu voi olla myös kiertävä auto tai muu liikuteltava piste, jossa annetaan neuvoja ja käytännön apua asioiden hoitamiseen.

– Kaikilla ei ole tietokonetta, sitä ei osata käyttää eivätkä nettiyhteydet toimi joka paikassa. Esim. pankkipalvelut menevät kauemmaksi ja palvelua tarvitaan. On yhteistyön ja palvelun aika ja me olemme mukana kehittämässä sitä.