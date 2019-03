Juvan kirjaston uutuus Ketunpentu eli alle kouluikäisten lasten ja perheiden lukuinnostaja on saanut perheet liikkeelle. Yli 50 käpäläpassia on jo palautettu kirjastoon täytettynä ja leimattuina ja heille kaikille on lähtenyt kutsu lauantain Käpäläjuhlaan 30.3. kello 10 Juvan kirjastoon.

Yli 130 käpäläpassia on annettu niin perheille kuin ryhmillekin syksyn ja kevään aikana. Päiväkodeissa, ryhmäpäivähoidossa, perhepäivähoitajien luona sekä seurakunnan perhe- ja päiväkerhoissa ovat kirjastolaiset Anu Laukkanen ja Päivi Lehmusvuori kohdanneet ja tavoittaneet yhteensä 449 lasta ja aikuista 36 eri käynnillä.

Kohtaamisissa päivähoitoryhmille on annettu oma kirja ”Suuri lukuseikkailu”, luettu satu, viety kirjoja sekä nähty teatteria. Päiväkodeissa vieraili Kulttuurikiskan Kaisla Pirkkalainen Toenperän ketun tarinoilla ja pienryhmissä olohuoneissa ja seurakunnan kerhoissa lapset seurasivat herpaantumatta Päivi Lehmusvuoren Kettua ja korppia.

Käynnit huipentuivat lasten omaan tekemiseen: sadunkerrontaan, kuuntelemiseen ja keppinukkien tekoon. Vauvajuhlassa vuoden 2018 vauvat saivat kukin oman kirjan Juvan kirjastolta. Syksyn Ketunpennun juhliin osallistuikin 125 lasta ja aikuista.

Ketunpennun lukuponnistukset huipentuvat kahteen juhlaan. Juvan kirjasto järjestää erikseen juhlat varhaiskasvatukselle sekä perheille.

Varhaiskasvatuksen ryhmät saavat kirjalahjan suoritetusta käpäläpassista tai passeista keskiviikkona 27.3. kello 9.30-11.

Perheiden oma juhla on lauantaina 30.3. kello 10-12. Siellä oman kirjan ja diplomin saavat lapset vanhempineen. Molemmissa juhlissa nähdään Kulttuurikiskan Toenperän ketun tarinaseikkailu, jossa tarinoiden lisäksi tehdään yhdessä äänimatkaa.

Lauantaina on ihana mahdollisuus oppia satuhierontaa lastentarhanopettaja Niina Korhosen johdattamana. Pientä purtavaa on myös tarjolla sekä työpajoja. Keskiviikkona Johanna Hirvosen työpajassa tutustutaan nukketeatterimatkalaukkuun, joka on Lastenkulttuurikeskus Verson Juvan kirjastolle lahjoittama. Ryhmät voivat lainata matkalaukkua. Lauantaina pajassa saa maalata Hanna Rädyn kanssa akryyliväreillä.

Ketunpentu-lukudiplomin tavoitteena on alle kouluikäisten lasten ja vanhempien yhteisen ajan, viihtymisen ja lukuhetkien lisääminen. Se liittyy Lukukettu-diplomin perheeseen, joka on alakoulujen oma lukudiplomi. Lukukettua on toteutettu Juvalla, Joroisissa ja Rantasalmella sekä Sulkavalla jo vuodesta 2004.

Lukeminen antaa lapselle iloa, kehittää sosiaalisia ja kielellisiä taitoja sekä auttaa ymmärtämään paremmin itseä ja muita. Ketunpentu-lukudiplomi on yksi tapa tarttua ensimmäisiin yhteisiin kirjoihin. Lapselle parasta jaetuissa lukuhetkissä, kiehtovien tarinoiden lisäksi, on aikuisen läheisyys ja turva. Yhdessä lapsen kanssa lukeminen parantaa koko perheen hyvinvointia.

Lapsen lukutottumukset luodaan jo paljon ennen lukemaan oppimista. Jo mahassa kellivälle vauvalle voi laulaa ja lorutella. Vauva nauttii kielen iloista yhdessä vanhemman kanssa. Iltasadun varttitunti voi rauhoittaa sekä lapsen että vanhemman nukkumaan hyvin.

Lukemisella kartutettu sanavarasto antaa valmiudet oppia ja ajatella, luoda ja olla yhteydessä toisten kanssa. Nuorella joka lukee, on noin 70 000 sanan sanavarasto, kun taas nuorella joka ei lue on noin 15 000 sanan sanavarasto.

Ketunpennulla Toenperän kirjasto liittyy valtakunnalliseen Lukuliikkeeseen, jonka opetus- ja kulttuuriministeri Sanni Grahn-Laasonen lanseerasi 14.9.2018. Sen tunnus sosiaalisessa mediassa on #lukuliike.