Mielipide: Ilmastohumppaan oikea tahti

Useat ihmiset, varsinkin nuoret näyttävät olevan hermostuneita ilmaston tilasta ja sen muuttumisesta. Kauhukuvien kertominen on harkittua.

Pääväitteet tuntuvat olevan seuraavat:

Ihmisen toimista johtuen maapallon ilmaston lämpötila on nousemassa hallitsemattomasti. Nyt puhutaan 1,5 asteen tai 2 asteen noususta joissain vuosikymmenissä.

Tällainen kuumeneminen on hurjimpien väitteiden mukaan johtamassa massanälänhätiin, juomaveden loppumiseen (ja muuhun kurjuuteen). Myös valtamerien pinnan nousuun.

Ajatellaanpas hiukan:

Jo viisi vuosikymmentä sitten sai oppikoululainen kuulla, että Suomessa, Oulujärven tienoilla on löydetty vesipähkinän jäänteitä kivikaudelta. Uudemmat teokset väittävät Suomessakin kivikaudella leivotun leipää vesipähkinästä.

Tänään pohjoisimmat vesipähkinät löytyvät läheltä Puolan pohjoista rajaa. Enemmän tuota kasvia löytyy Puolan eteläisistä osista ja vielä kauempana etelässä.

Siis Suomessa on jääkauden jälkeen vallinnut ilmasto, joka tänään vallitsee Puolan eteläisissä osissa.

Tuo ilmastomuutoksen vaikutus, 1,5 astetta tarkoittaisi että Joensuun seutu joutuisi kärsimään siitä ilmastosta, joka nyt vallitsee Helsingissä. Tämä on tietysti kamalaa – vai onko. Lähellä Oulua on vallinnut Puolan tasankojen ilmasto, eikä maapallo siitä karrelle palanut. Taitaa olla jotain mätää noissa IPCC:n lukujen perusteella tehdyissä väittämissä.

Uusimmat NASA:n satelliittikuvat osoittavat Saharan reuna-alueiden alkaneen vihertää. Kun kävin oppikoulua viisi vuosikymmentä sitten meille opetettiin montako kilometriä Saharan laajenee vuodessa. Nyt siis vuorovesi näyttää kääntyneen, johtuisiko pienestä lisäyksestä hiilidioksidin määrään.

Se valtamerien pinnan nousukin näyttää vaan olevan myöhässä, vuosikymmen vuosikymmenen jälkeen. Asiaa jo 50 vuotta tutkineen ruotsalaisen professorin mielestä pinta pikemmin alanee.

Nopein tapa lopettaa ilmaston lämpeneminen on lopettaa sillä huijaaminen. Ja kaikki ne toimenpiteet, jotka on perusteltu tuolla huijauksella on syytä lopettaa (vaikka ne tuottavatkin niin valtavat rahamäärät tietyille tahoille). Näitä lakkautettavia asioita ovat päästömaksut, tuulimyllyjen tuki, hiilijalanjäljet ja hiilivarpaanjäljet, hiilisatujen kertominen lapsille – ei ole kunniakasta valehdella lapsille, sähköautoille maksettavat tuet, ”perämoottorivetoisten autojen myynti” kuten vihreät vaativat, hiilen polton rajoitukset, turpeen polton rajoitukset, ja onhan niitä hullutuksia ihmiset keksineet roppakaupalla.

Pekka Ranta

DI, orkideatarhuri

Kansanedustajaehdokas (Tähtiliike)

Sulkava