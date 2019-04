Etelä-Savon Energia myy Lumme Energian osakkeet Suur-Savon Sähkölle

Etelä-Savon Energia Oy ja Suur-Savon Sähkö Oy ovat sopineet, että Suur-Savon Sähkö lunastaa Etelä-Savon Energian omistamat Lumme Energia Oy:n osakkeet.

Kauppa on toteutettu 1.4.2019, ja Suur-Savon Sähkön omistukseen siirtyy kaupan myötä koko Lumme Energian osakekanta.

Etelä-Savon Energian ja Suur-Savon Sähkön sähkön vähittäismyynnin yhdistäminen 1.9.2017 loi perustamisvaiheessa Suomen kymmenenneksi suurimman sähkön vähittäismyyntiyhtiön.

Suur-Savon Sähkön tiedotteen mukaan Lumme Energian muodostaminen oli toimialan konsolidaatiokehityksen pitkän hiljaisen jakson jälkeen ensimmäinen askel, jonka jälkeen Suomessa onkin käynnistynyt vastaavia muita järjestelyitä. Sähkön vähittäismyyntimarkkinoiden keskittymiskehitys on menossa voimakkaasti eteenpäin. Toimialaa verrataankin usein päivittäistavarakauppaan tai polttoaineen jakelutoimintaan, joissa konsolidaatiokehityksen jälkeen markkinoilla on vain kolmesta viiteen isoa toimijaa jäljellä.

– Voimme omistajina olla tyytyväisiä yhtiön kehitykseen. Olemme saaneet yhteistyöllä aikaiseksi enemmän kuin mitä erillisinä toimijoina olisimme voineet saavuttaa. Lumme Energiaa perustettaessa molemmille omistajille oli tärkeää paikallisista asiakkaista huolehtiminen samalla, kun kilpailukykyä valtakunnallisilla sähkön myynnin markkinoilla on parannettu. Tämän tavoitteen eteen on ollut hienoa saada tehdä yhteistyötä Etelä-Savon Energian kanssa, kiittelee yhteistyötä Suur-Savon Sähkön toimitusjohtaja Markus Tykkyläinen.

Vuosi 2018 oli Lumme Energian toiminnan ensimmäinen kokonainen toimintavuosi. Lumme Energian asiakasmäärä kääntyi vuoden 2018 aikana kasvuun, ja yhtiö teki kireässä kilpailutilanteessa noin kahden miljoonan euron tuloksen ennen veroja. Lumme Energia on siirtynyt onnistuneen liikkeelle lähdön jälkeen kannattavan vakaan kasvun vaiheeseen.

– Asiakasmäärän orgaaninen kasvu kilpaillussa liiketoiminnassa tarkoittaa sitä, että Lumme Energia on ansainnut asiakkaiden luottamuksen hyvällä työllä. Yritysjärjestelyt toimialalla jatkuvat edelleen, ja Lumme Energia tulee olemaan siinä kehityksessä mukana. Menestyvä vähittäismyyntiyhtiö on myös houkuttelevampi kumppani yritysjärjestelyneuvotteluissa, Tykkyläinen toteaa.

Tapahtuneella osakekaupalla ei ole vaikutusta Lumme Energian asiakkaisiin. Etelä-Savon Energian omistaja, Mikkelin kaupunki, on Suur-Savon Sähkön suurin kuntaomistaja.