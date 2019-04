Mielipide: Järjestäytynyt ahneus

Olen nyt vuoden kiertänyt toreja kampanjoimassa 2019 eduskuntavaaleja varten. Jotkut ovat toreilla kysyneet: ”No mitäs sinä lupaat?” Olen vastannut: ”Minä en lupaa mitään.” Vastauksestani on seurannut hyviä ja rakentavia keskusteluja.

Näissä vaaleissa se eduskuntaan pyrkivä, joka lupailee jotakin, joko valehtelee tai ei ymmärrä mihin on pyrkimässä. Tuleva eduskuntakausi tulee olemaan yksi rauhan ajan haastavimmista, sen verran ovat suomalaisten asiat metsässä tolkun tieltä. Pieni lupaus ajaa jotakin asiaa on toki helposti toteutettavissa, mutta mikään ei tule suomalaisten arjessa muuttumaan parempaan jos nykyisen kaltainen ahneus annetaan jatkua.

Vaikka gallupit lupaavatkin puolueelleni hyvää, niin pitää muistaa tosiasiat. Seuraavasta kaudesta tulee erittäin raskas. Suomea riivaa järjestäytynyt ahneus, jonka kitkeminen ei ole pikkujuttu. Tulevaa kautta eduskunnassa voisi verrata joltain osin riitaisaan perinnönjakotilaisuuteen, jossa on useita ahneita osapuolia jaettavan kimpussa. Maassamme on julkista rahaa kuppaava koneisto, joka ohjaa politiikkoja ja puolueita. Tähän koneistoon kuuluu jopa duunarien asioita ajamaan perustetut ammattiliitotkin. Mitä luulette, puolustaako tuo koneisto bisneksiään seuraavalla kaudella? He tulevat puolueidensa kautta tekemään kaikkensa, että sinun ja minun maksamista veroista iso osa päätyy jatkossakin heidän taskuihinsa.

Olette varmaan kuulleet kuinka veroja pitäisi muka nostaa? Tai kuulleet ehdotuksia uusista veroista liittyen vaikka ilmastoon? Ahneudella ei tunnu olevan mitään rajaa. Maksamme jo ennätysmäärän kaikenlaisia veroja ja silti hyvinvoinnistamme leikataan. Jos ahneus julkisen rahan ympärillä jatkuu, voimme olla varmoja, että hyvinvoinnistamme leikkaaminen ja verojen korottaminen vain jatkuu.

Suomea riivaava ahneus on saavuttanut niin suuret mittasuhteet, että ilman sen kuriin laittamista meillä on vaara menettää jopa yhteiskuntarauhakin.

Ano Turtiainen

Kansanedustajaehdokas (ps.)

Juva