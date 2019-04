Kärkipyörä avasi Juvan Vehmaaseen – kunnanjohtaja Mervi Simoska käytteli raivaussahaa

Mäntyharjun Kärkipyörä Oy avasi virallisesti Juvan Vehmaan toimipisteensä keskiviikkona puoliltapäivin.

Yrittäjä Yrjö Pylvänäinen ja Juvan kunnanjohtaja Mervi Simoska leikkasivat saksilla poikki vihkiäisnauhan, jonka jälkeen Simoska pääsi käyttämään raivaussahaa.

Ensiksi Simoska karsi tottuneesti pienen kuusen oksia, ja sen jälkeen hän pätkäisi rungon poikki.

Kärkipyörän avajaisiin saapui runsaasti yleisöä.

Yrityksen avajaiset jatkuvat, ja esimerkiksi perjantaina Leo Löppönen veistää eläinaiheisia teoksia. Perjantaina on myös makkaratarjoilu.

Mäntyharjun Kärkipyörä Oy on kymmenen henkilöä työllistävä, metsän, puutarhan ja veneilyn erikoisliike. Yrityksen alkuperäinen toimipiste Mäntyharjulla on perustettu 1982. Vuonna 2012 yritys vaihtoi omistajaa, kun Pylvänäisen sisarukset Lea, Pekka ja Yrjö ottivat Kärkipyörän komentoonsa. Yrityksellä on liike myös Lappeenrannassa.