Pattoi on Vuoden perintötalo – valinnan perusteena ovat Juvalla sijaitsevan perintötalon merkittävät kulttuurihistorialliset ja maisema-arvot

Maatiainen ry on valinnut Juvan Pattoin perintötalon vuoden 2019 perinnemaisemaksi. Valinnan perusteena ovat Juvalla sijaitsevan perintötalon merkittävät kulttuurihistorialliset ja maisema-arvot.

Maatalouden historiaa ja omavaraista elämänmuotoa esittelevän Pattoin tilan arvo on erityisesti sen alkuperäisyydessä ja aitoudessa.

Pattoin perintötalo kuuluu maakunnallisesti merkittäviin kulttuuriympäristöihin, ja se on yksi Etelä-Savon paikallismuseoista.

Talomuseoksi kunnostettu Pattoi edustaa seudulle tyypillistä, vaurasta maalaistaloa, jossa samoja perinteisiä elinkeinoja on harjoitettu vain vähäisin muutoksin 1800-luvun alkupuolelta 1980-luvulle saakka.

Museoalue koostuu pihapiiristä ja sen vanhoista talonpoikaisista rakennuksista, kivi- ja särentäaitojen ympäröimistä entisistä pelloista sekä metsäalueista.

Talomuseon lisäksi Pattoin perintötalo on rakennusperinnön ja maaseutumiljöön suojelukohde sekä kuntalaisten ja matkailijoiden virkistys- ja ulkoilualue.

Pattoin tila oli saman suvun hallinnassa neljän sukupolven ajan. Tila jäi autioksi, kunnes Juvan kunta vuonna 2004 anoi valtiolta sen omistukseensa tavoitteena tilakokonaisuuden säilyttäminen ja ennallistaminen rakennusperinnöstä ja maaseudun vanhasta elämäntavasta kertovaksi kulttuurimatkailukohteeksi.

Tilan päärakennus ja talousrakennukset ovat säilyneet samoilla paikoilla pääosin rakentamisaikaisessa, 1860–1930-lukujen välisessä asussaan lukuun ottamatta joitakin 1950- ja 1960-luvuilla tehtyjä muutoksia.

Kokonaisuuden arvoa lisää, että tilalla on säilynyt runsaasti alkuperäistä esineistöä: noin 2 900 maalaistalon arkeen liittyvää työ- ja tarvekalua. Piha-alueella kasvaa useita iäkkäitä edelleen satoa tuottavia omenapuita, joista vanhin on istutettu 1920-luvulla.

Tilan perinnemaisemia hoitavat kesäisin alkuperäisrotuiset kainuunharmaslampaat, jotka laiduntavat noin seitsemän hehtaarin alueella tilan vanhoja peltoja, pihapiirin niittyjä sekä metsälaitumia.

Maatiainen – Det lantliga kulturarvet ry on valtakunnallinen yhdistys, joka pyrkii säilyttämään vanhat viljely- ja koristekasvit sekä alkuperäiset kotieläinrodut eli maatiaiskasvit ja -eläimet. Lisäksi yhdistys vaalii perinnemaisemia.