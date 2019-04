Maanteillä siirrytään kesänopeuksiin – talvinopeudet poistuvat viimeistään keskiviikkona

Kauden 2018-2019 talvi- ja pimeän ajan nopeusrajoitukset poistuvat koko maassa viikolla 15.

Etelä-Savon, Pohjois-Karjalan ja Pohjois-Savon maanteillä rajoitusten vaihtaminen kesänopeuksiin aloitetaan maanantaina 8.huhtikuuta.

Ennen talvirajoitusten poistamista varmistetaan, ettei säätilaan ole ennustettu tulevaksi ajokeliä merkittävästi heikentäviä olosuhteita. Kesäajan rajoitukset tulevat voimaan, kun merkit on asetettu teiden varsille. Merkkien vaihto suoritetaan viimeistään keskiviikkona 10. huhtikuuta.

Ely-keskus muistuttaa, että vaikka alennetut nopeusrajoitukset nyt poistuvatkin, on autoilijoiden otettava keli huomioon ja sovitettava ajonopeus muuttuvien olosuhteiden mukaisiksi. Esimerkiksi yöpakkaset tai lumi- ja räntäsateet saattavat heikentää ajo-olosuhteita merkittävästi. Tielle voi valua sulamisvesiä, jotka usein jäätyvät yöaikaan. Turvallinen ajo voi edellyttää huomattavasti alhaisempaa nopeutta kuin liikennemerkki sallii.

– Toiset tiellä liikkujat on hyvä huomioida jättämällä heille riittävästi tilaa kohdatessa ja ohitettaessa. Lisäksi kuljettajien tulee välttää lian ja soran roiskuttamista.

Ely-keskuksen mukaan järkevä kuljettaja varautuu matkalle huolella. Yksi hyvä keino varautumiseen on ajokelin ja liikennetilanteen tarkistaminen Traffic Management Finlandin liikennetilanne-palvelusta: https://liikennetilanne.tmfg.fi/