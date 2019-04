Lauantaina vietetään toimintapäivää – yhdeksäsluokkalaiset keräävät tapahtumalla rahaa kevätretkeä varten

Juvan yläasteen yhdeksäsluokkalaiset järjestävät kuluvan viikon lauantaina koko perheen toimintapäivän Kaarihallilla. Tapahtuman tarkoituksena on kerätä rahaa yhdeksäsluokkalaisten yhteistä kevätretkeä varten.

Idea toimintapäivästä sai alkunsa opettajien ja oppilaiden keskinäisessä palaverissa. Edellisinä vuosina luokkaretkiin tarkoitetut varat ovat olleet tiukassa, joten koululla päätettiin yhdessä tuumin miettiä uudenlaisia tapoja tukea oppilaiden varainkeruuta.

– Aikaisemmin ei tällaisia tapahtumia ole järjestetty, toteaa yhdeksännellä luokalla opiskeleva Niko Tiainen.

Toimintapäivän ohjelmaan kuuluu muun muassa makkaranpaistoa, musiikkia, talutusratsastusta ja kuvaamataidon valinnaisryhmäläisten järjestämä taidenäyttely. Vaikka opettajat ovat auttaneet oppilaita tapahtuman järjestämisessä, ovat he itse vastuussa päivän kulusta.

– Oppilaspainotteinen tapahtuma on ollut meillä ihan tavoitteena, Tiainen kertoo.

Ohjelmassa on luvassa myös pienarpajaiset, joita varten moni juvalainen yritys on lahjoittanut erilaisia palkintoja.

– Yrittäjät ovat hyvin lähteneet tukemaan tätä meidän tapahtumaa, Tiaisen luokkatoveri Valtteri Kivimäki kiittelee.

Kevätretken päämäärää yhdeksäsluokkalaiset eivät vielä ole päättäneet. Paljon on kiinni lauantain melskeiden onnistumisesta.

– Se riippuu ihan siitä miten paljon saamme rahaa kerättyä, että mihin asti päästään, Kivimäki ja Tiainen toteavat.

Alustavasti yhtenä vaihtoehtona on pohdittu esimerkiksi Mikkelissä sijaitsevaa SuperCorner-aktiviteettipuistoa.

Yhdeksäsluokkalaisten toimintapäivä järjestetään Juvan Kaarihallilla lauantaina kello 10-13.