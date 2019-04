Yhteistyö saimaannorppien ja laatokannorppien ympärillä tehostuu suomalais-venäläisessä hankkeessa

Suomen ja Venäjän järvinorppien ympärille kytkeytyvä yhteistyöhanke CoExist (Towards sustainable coexistence of seals and humans) on saanut kolmen vuoden rahoituksen.

Huhtikuun alussa alkaneen hankkeen avulla edistetään Suomen ja Venäjän tutkimusyhteistyötä ja tiedon välitystä eri sidosryhmille.

Projekti on uusi avaus suomalais-venäläisessä norppatutkimuksessa parinkymmenen vuoden hiljaiselon jälkeen. Hanke kohdistuu norppien käyttäytymisen tutkimukseen, ja sitä kautta ihmisen ja hylkeiden yhteiselon edistämiseen kouluttamisen ja tiedonvaihdon kautta.