Markus-passio Juvan kirkossa – teoksen esittävät Juvan Kamarikuoro, soitinyhtye ja solistit, Mirka Nousiaisen johdolla

Palmusunnuntaina 14. huhtikuuta kello 19 Juvan kirkossa kuullaan Reinhard Keiserin Markus-passio.

Teoksen esittävät Juvan Kamarikuoro, soitinyhtye ja solistit, Mirka Nousiaisen johdolla.

Tapahtuman järjestävät Juvan seurakunta ja Juvan kunnan kulttuuritoimi. Käsiohjelma maksaa 10 euroa.

Saksalainen säveltäjä Reinhard Keiser (1674-1739) oli vuodesta 1685 Leipzigin Tuomaskoulun oppilaana ja sai otaksuttavasti musiikkikasvatuksensa kanttori ja säveltäjä J. Schelleltä.

Keiser sävelsi suuren määrän kirkkomusiikkia, maallisia kantaatteja ja oopperoita. Vuodesta 1728 hän toimi Hampurin tuomiokirkon urkurina.

Reinhard Keiserin passio on Markuksen evankeliumin Jeesuksen kärsimyskertomus. Evankelista kertoo raamatun sanoin mitä tapahtui.

Henkilöt, jotka liittyvät tapahtumiin, esittävät omat vuorosanansa resitoiden eli laulavat puheenomaisesti.

Tapahtumia kommentoidaan aarioilla, kuoron laulamilla osilla, esimerkiksi ”ristiinnaulitse!” huudoilla.

Kuorokoraalit eli virret ovat merkittävässä asemassa passioiden kokonaisuudessa.

Keiserin passio kuului Johann Sebastian Bachin ohjelmistoon. Teoksesta on säilynyt Bachin käsin kirjoitettu nuotti ja teos on saattanut vaikuttaa Bachin omiin suuriin passiosävellyksiin. Keiser oli Bachin suuresti arvostama säveltäjä.

Palmusunnuntaista aloitetaan Markus-passion saattelemana matka kohti Kristuksen kärsimystietä, Via Crucista.

Markus Passio

Solistit: evankelista ja tenoriaariat Pertti Laamanen, tenori; Jeesus ja bassoaariat Ilkka Asikainen, baritoni; palvelustyttö ja sopraanoaariat Minna Purhonen, sopraano; alttoaariat Tuula Heimonen, altto; Pietari Olli Kossila, tenori; ylimmäinen pappi Mikko Kannaste; Juudas Kyösti Hänninen, baritoni; Pilatus Eero Asikainen, tenori; sotilas ja sadanpäämies Erkki Rämö, basso.

Soitinyhtye: Inga Nikander 1.viulu; Heidi Lehtoranta 2.viulu; Anu Kettunen alttoviulu; Tiina Jalkanen oboe; Heikki Hotti sello; Andra Kaus urut.