Saimaan Teatteri tekee paluun – ensi-ilta Juvalla, kiertue toteutetaan perinteiseen tapaan laivalla

Saimaan Teatteri palaa vuoden tauon jälkeen kesä-heinäkuussa Saimaan seurantalojen lavoille. Kiertue toteutetaan perinteiseen tapaan laivalla.

Matka Pohjois-Savosta Etelä-Karjalaan kestää kuukauden, jonka aikana teatteri vierailee 15 paikkakunnalla.

Edellisistä vuosista tuttuun reittiin lisätään kaksi uutta kohdetta Pohjois-Savossa – juhannuksen jälkeisellä viikolla teatteri rantautuu Sorsakoskelle sekä Rytkyn kylään.

Kesän 2019 esitys ”Saimaan Demokraattinen Tasavalta” ammentaa paikallisista aiheista. Produktion lähtöpiste on Heinäveden kaivoshanke ja sen vaikutukset Saimaaseen ja saimaalaisiin.

Saimaan Demokraattinen Tasavalta on kyläkokous, jossa pohditaan, mitä hyötyjä ja haittoja kaivos tulee aiheuttamaan. Miten saimaalaisten yhteinen mielipide muodostuu ja onko sillä vaikutusta lopputulokseen? Mikä on demokratian nykytila saimaalaisten kokemuksissa?

Saimaan Teatteri on vuodesta 2014 toiminut itsenäinen teatteri, jonka päätehtävänä on viedä esitystaidetta Saimaan alueelle. Sen on perustanut juvalaislähtöinen näyttelijä ja tuottaja Wilhelm Grotenfelt.

Ryhmään kuuluu 14 esitystaiteen ammattilaista. Suurella osalla Saimaan Teatterin jäsenistä on henkilökohtainen yhteys Saimaan alueeseen.

Ryhmän nykykansanteatteri on helposti lähestyttävää, erilaisia ilmaisumuotoja yhdistävää, humoristista sekä katsojan ymmärrykseen vankasti luottavaa teatteria.

Ryhmä haluaa toiminnallaan kehittää ja luoda kesäteatteria, jota yleisö ei muissa kesäteattereissa näe.

Tämän vuoden projektia tukevat mm. Koneen Säätiö, Suomen Kulttuurirahasto sekä Taiteen Edistämiskeskus. Teatteria kuljettaa mikkeliläinen Ekin partio M/S Lola III -laivalla.

Saimaan Teatterin esityksiä

Ma 24.6. Juva, Jukola (ensi-ilta); ti 25.6. Juva, Jukola; ma 1..7. Sulkava, Sulkavan Työväentalo; ke 3.7. Savonlinnan Oravi, Nuorisoseurantalo; pe 5.7. Savonlinnan Kokonsaari, Tanssitalo; la 6.7. Savonlinnan Moinsalmi, Nuorisoseurantalo Kielo; ma 8.7. Savonlinnan Kiviapaja, Ruusula; ti 9.7. Puumala, Puumalan Nuorisotalo; to 11.7. Mikkelin Anttola, Koivula (2 esitystä, päiväesitys klo 15); la 13.7. Mikelin Ristiinan Himalansaari, Koivula.