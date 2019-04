Järvi-Suomen Energia saneeraa sähköverkkoa Juvalla — hankkeiden kokonaiskustannukset 1,8 miljoonaa euroa

Järvi-Suomen Energia aikoo parantaa sähkön toimitusvarmuutta Juvalla asentamalla kaapeleita maan alle. Maanrakennustyöt alkavat keväällä maan sulettua huhtikuussa-toukokuussa. Suunnitelman mukainen valmistuminen töille on marraskuussa 2019. Urakoitsijana hankkeella on Elvera Oy. Rakennuttaja on Järvi-Suomen Energia Oy.

Urakoitsijana toimiva Elvera asentaa sekä pienjännite- että keskijänniteverkkoa maan alle noin 36 kilometriä ja liittää verkkoon 15 uutta muuntajaa sekä purkaa ilmajohtoverkkoa 32 kilometriä.

Hankkeiden kokonaiskustannukset ovat 1,8 miljoonaa euroa, mikä tarkoittaa noin 50 euroa jokaista saneerattua verkostometriä kohti.

Työmaat sijaitsevat välillä Taipale–Luomalampi. Järvi-Suomen Energia pahoittelee työmaista aiheutuvaa haittaa tai epämukavuutta alueen asukkaille.

— Maanrakennustyöt alkavat heti lumien sulamisen ja maaperän kuivumisen jälkeen. Vanhan verkon purkutyöt, sekä maanrakentamisen viimeistelytyöt tehdään talven ja kevään 2020 aikana, kertoo verkostoinsinööri Jani Siltala Järvi-Suomen Energialta.

Hankkeet lisäävät sähkön toimitusvarmuutta myös Juvan lähialueella.

Projektit ovat osa yhtiön toimitusvarmuusinvestointiohjelmaa, jonka tavoitteena on kaapeloida taajamien sähköverkot, sekä tärkeät runkoyhteydet tämän vuosikymmenen loppuun mennessä. Siltalan mukaan asemakaava-alueiden maakaapeloinnilla saadaan kustannustehokkaasti sähkönkäyttäjiä myrskyjen ja lumikuormien aiheuttamilta häiriöiltä paremman toimitusvarman verkon piiriin. Tämän lisäksi ikääntyviä haarajohtoja siirretään metsistä tien varsiin ilmajohdoiksi. Järvi-Suomen Energia investoi vuonna 2019 sähköverkon kehittämiseen ja toimitusvarmuuden parantamiseen noin 50 miljoonaa euroa.

Maakaapelointi on ensisijainen verkostoratkaisu asemakaava-alueilla ja taajamiin sähköä syöttävissä verkoissa sekä käyttöteknisesti tärkeillä muilla yhteyksillä. Ilmajohtoja siirretään teiden varsiin taajamien ulkopuolisille alueille.