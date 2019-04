Pääsiäisliikenne vilkkaimmillaan kiirastorstaina ja toisena pääsiäispäivänä – kiirastorstaina pitäisi olla aurinkoinen ja poutainen sää

Pääsiäisen ruuhkat tieliikenteessä keskittyvät kiirastorstaille 18.4. sekä toiselle pääsiäispäivälle 22.4.2019. Traffic Management Finland sekä liikenteen viranomaiset haluavat kiteyttää pääsiäisliikenteen kahteen asiaan: Ennakoi ja huomioi!

ITM Finlandin tieliikennekeskus arvioi, että pääsiäisen menoliikenne on vilkkaimmillaan kiirastorstaina 18.4. kello 13–19. Liikennettä on varsin runsaasti myös pitkäperjantaina kello 9–14 välisenä aikana, pohjoisessa vielä myöhemminkin.

Pääkaupunkiseudun menoliikenne suuntautuu pääosin pohjoiseen kolmos- ja nelosteille. Liikennettä on runsaasti valtatiellä 3 Tampereelle, valtatiellä 4 Lahden ja Jyväskylän kautta Ouluun ja Kemiin sekä valtatiellä 5 Heinolasta Varkauteen.

– Autoja on huomattavasti enemmän liikenteessä kuin esimerkiksi hiihtolomien meno- ja paluuliikenteessä. Liikenne jonoutuu paikoin ja nopeudet laskevat liikenteen vilkkaimpien tuntien aikana, kertoo ITM Finlandin liikenteenohjauksen yksikön päällikkö Mika Jaatinen.

Monet palaavat pääsiäisen vietosta jo sunnuntai-iltapäivän ja -illan aikana, mutta vilkkainta paluuliikenne on toisena pääsiäispäivänä maanantaina kello 12 ja 20 välillä. Ruuhkia pääkaupunkiseudun suuntaan on samoilla tieosuuksilla kuin menoliikenteessäkin.

– Kesänopeusrajoitukset ovat pääsiäisen aikana voimassa jo koko maassa. Täytyy kuitenkin muistaa, että kevätsää saattaa olla hyvin oikukas ja ajokeli voi muuttua nopeastikin, muistuttaa Mika Jaatinen.

lmatieteen laitoksen tekemän ennusteen mukaan kiirastorstaina 18.4. sää on koko maassa aurinkoinen ja poutainen. Lämpötila kohoaa iltapäivällä maan etelä- ja länsiosassa monin paikoin yli 15 asteeseen. Idässä ja pohjoisessa päivän ylin lämpötila on 10 asteen tienoilla. Yöllä suurimmassa osassa maata käydään pakkasen puolella.

Pitkäperjantaina Suomeen saapuu runsaamman pilvisyyden alue luoteesta ja paikallisten sadekuurojen riski vähän kasvaa. Todennäköisesti sää pysyy kuitenkin edelleen poutaisena. Pilvisyys on vaihtelevaa ja aurinko näyttäytyy edelleen monin paikoin. Päivälämpötila on lähinnä maan keski- ja pohjoisosassa vähän kiirastorstain lukemia alempi. Yli 15 asteen päästään todennäköisimmin maan eteläosassa.

Pääsiäislauantaina runsaamman pilvisyyden ja mahdollisten sadekuurojen alue liikkuu vähitellen maan itä- ja eteläosan yli Suomen kaakkoispuolelle. Paikalliset sateet ovat todennäköisimmin vähäisiä, lähinnä idässä sade voi tulla osin myös lumena. Muualla maata on aurinkoista ja poutaista. Lämpötila kohoaa aurinkoisilla alueilla 10-15 asteeseen, pilvisimmillä alueilla sekä pohjoisessa 7-10 asteeseen.

Pääsiäissunnuntaina ja maanantaina 21.-22.4. sään ennustamisen epävarmuus kasvaa. Sää on maan etelä- ja keskiosassa todennäköisesti aluksi aurinkoinen ja lämmin. Pohjoisessa on kuitenkin epävakaisemman sään mahdollisuus sunnuntaista lähtien, joka tarkoittaisi runsasta pilvisyyttä sekä hajanaisia heikkoja vesisateita. Maanantaina koko maassa on epävakaisemman sään mahdollisuus, mutta sateet jäävät todennäköisimmin vähäisiksi. Maan etelä- ja keskiosassa lämpötila kohonnee sunnuntaina 10-15 asteeseen, mutta pohjoisessa ja maanantaina koko maassa voidaan jäädä pilvien alla alle 10 asteeseen.