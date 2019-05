Juvan Mieslaulajilla äitienpäivänkonsertti – konsertti pidetään perinteiseen tapaan seurakuntatalon salissa

0

Usean vuoden perinteiseen tapaan Juvan Mieslaulajat marssii estradille konsertoimaan erityisesti äideille. Konsertti järjestetään seurakuntatalon salissa äitienpäivän iltana sunnuntaina 12.5. kello 10.

Kuoro on harjoitellut puolikeveän ohjelmiston, joka sisältää lauluja äideille ja toki muillekin tarkoitettua musiikkia. Konsertin johtaa ohjelman harjoittanut kanttori Pertti Laamanen. Tällä kertaa säestäjänä toimii pianisti Andra Kaus.

Kaus on lähtöisin Saarenmaalta Virosta ja valmistunut musiikin maisteriksi Viron Teatteri- ja Musiikkiakatemiassa vuonna 2002.

Andra Kaus työskentelee tällä hetkellä pianonsoitonopettajana Soisalo- musiikkiopistossa Pieksämäen ja Varkauden toimipisteissä.

Konserttiohjelmassa esiintyvät mieskuoron lisäksi tenorilaulajat Pertti Laamanen ja Eero Asikainen sekä pianisti Andra Kaus. Ohjelmaan on sisällytetty puhe rovasti Markku Karilalle. Konsertin ohjelmia saa ovelta 10 eurolla.