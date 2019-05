Kunnanviraston kulmaus remonttiin Juvalla – työt kestävät kaksi kuukautta

0

Juvan kunnanviraston Kiiverintien puoleinen sivusta remontissa, joka alkoi viime viikon lopulla.

Kunnan vt. tekninen johtaja Vesa Kankkunen kertoo, että tarkoituksena on rakentaa sisäänkäyntikatos liiketiloille. Hänen mukaansa hanke on ollut esillä aiempina vuosina, ja tänä vuonna siihen on varattu rahaa 60 000 euroa.

Kilpailutus oli kunnan käsittelyssä aiemmin keväällä, ja kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen teki Rakennusliike Avikainen Oy.

Kunnanviraston uudessa remonttiosassa toimivat ruokaravintola Siljankka ja Juvan Optiikka.

– Remontti kestää kaksi kuukautta. Siljankkaan käynti muuttuu hankkeen edetessä, ja käynti tapahtuu terassilta rakennusaikaisten portaiden kautta.

– Rakennustyö pyritään toteuttamaan niin että, häiriö olisi mahdollisimman pieni yrittäjille. Remontti haittaa ajoittain optikolle käyntiä, ja on todennäköistä, että joinakin päivinä liikkeeseen kulkeminen on käynnissä olevien rakennustöiden vuoksi mahdotonta, Kankkunen sanoo.

Kunta teettää remontin, koska kyseessä on kunnan kiinteistö. Kankkusen mukaan Järvi-Saimaan Palvelut on mukana hankkeessa.

Kunnanvirastolla on lähdössä liikkeelle toinenkin remontti, kun Suur-Savon Osuuspankille rakennetaan uusia liiketiloja Juvantien varteen. Purkutyöt kohteessa on jo tehty.