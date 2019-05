Musiikkiopistolla keväkonsertti Juvalla – alkaa maanantaina kello 18

0

Mikkelin musiikkiopiston Juvan toimipisteen kevätkonsertti järjestetään maanantaina 13.5. kello 18 seurakuntasalissa. Oppilaat esiintyvät yksin ja ryhmissä. Väliajalla on kahvio. Rehtori Ilmo Pokkinen jakaa stipendejä ja yhden perusasteen todistuksen.

Musiikkiopiston Juvan toimipisteen opetus on entiseen tapaan järjestetty lähinnä Kukkokoululla. Opetusta on ollut pianon-, viulun-, kitaran- ja huilunsoitossa sekä laulussa. Solistisia oppilaita on ollut 54.

Muskarit, joita on ollut kaksi ryhmää, ovat kokoontuneet Sampolassa.

Soitto- ja laulutuntien lisäksi oppilaat ovat voineet käydä musiikin perusteiden ja musiikin historian tunneilla. Viulisteilla on ollut kaksi erillistä kamarimusiikkiryhmää. Muilla soittimilla yhteismusisointia on ollut omien tuntien yhteydessä. Musiikkiopiston opetus jatkuu 23.5. saakka.

Konsertteja on soitettu seurakuntasalissa ja kirkossa, koulukonsertti Kukkokoulun salissa. Eskareille esiteltiin erikseen soittimia.

Uusien oppilaiden hakuaika on juuri umpeutumassa, mutta muskareihin ilmoittautuminen on vasta alkanut. Tarkemmat tiedot löytyvät opiston nettisivuilta.