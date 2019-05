Koko kansa liikkeelle Juvalla ensi viikolla – aktiviteetteja on tarjolla aamusta lähtien kaikenikäisille

0

Juvalla järjestetään ensi viikon tiistaina 21. toukokuuta kaksiosainen Koko kansa liikkeelle -tapahtuma kello 9.30-12. Tapahtumapäivän toinen osuus alkaa kello 17.30 ja päättyy kello 20.

Juvan vs. liikunnanohjaaja Mikko Hietalahti kertoo, että aamupäivällä liikutaan ikäihmisten kanssa Puistolan ja urheilukentän alueella.

Aamupäivän toimintoja ovat järjestämässä kunnan liikuntapalveluiden lisäksi Etelä-Savon Liikunta, sydänyhdistys, vanhusneuvosto sekä Essotelta Juvan hyvinvointikeskuksen fysioterapeutit.

– Yhteisen aamujumpan jälkeen osallistujilla on mahdollisuus testauttaa kuntoaan kävelytestillä tai erilaisilla mittauksilla, joita ovat puristusvoima, kolesteroli ja verenpaine. Pesäpallokentällä on tarjolla erilaisia tarkkuuspelejä, kuten boccia, mölkky ja frisbeegolf.

Hietalahti sanoo, että lisäksi saatavilla on opastusta Sampolan vesiliikuntakeskuksen kuntosalilla ja ulkokuntoilulaitteilla.

Vanhusneuvosto tarjoaa aamupäivänä tapahtumaan osallistuville kahvit laavukylässä.

Iltatapahtuma on suunnattu kaikelle kansalle, ja tarjolla on monenlaista aktiviteettia Juvan urheilukentän alueella. Toimintoja ovat järjestämässä aamupäivän toimijoiden lisäksi nuorisopalvelut, Juvan Urheilijat sekä Juvan Kisa.

Tapahtuma käynnistyy yhteisellä alkulämmittelyllä, jonka jälkeen toimintapisteet aloittavat toimintansa.

– Nurmikentällä on mahdollisuus kinballin, norsupallon ja jalkapallon pelaamiseen. Tenniskentillä olevalla toimintapihalla on mahdollista pelata sählyä tai erilaisia tarkkuuspelejä sekä kokeilla tasapainoilua, Mikko Hietalahti kertoo.

Tapahtumassa mukana on myös nuorisopalveluiden Kesäauto, ja sen varustukseen kuuluvat muun muassa sumopuvut, jotka ovat MIkko Hietalahden mukaan varmasti kovassa käytössä illan aikana.

– Sydänyhdistyksen pisteellä lapsille ja nuorille on rakennettu polkupyörälläajon taitorata. Mikäli haluaa testata kuntoaan, niin siihen mahdollisuuden tarjoaa kello 18.30 alkaen pidettävä UKK-kävelytesti tai kello 19.30 starttaava Koko kansan cooper eli 12 minuutin juoksutesti.