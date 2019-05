Kotisairaala muuttaa Kuumaan sairaalaan 21. toukokuuta – ”laajenevaa toimintaa koko valtakunnassa”

0

Muutot uuteen Kuuman sairaalan rakennukseen Mikkelin keskussairaalalla jatkuvat. Kotisairaala AKU (Akuutti sairaala lähelläsi) siirtyy Kuuman sairaalan tiloihin 21.5.

– Kotisairaala on laajenevaa toimintaa koko valtakunnassa. Kotisairaalatoimintamme osoittaa, että Essote on ajan hermolla hoitotyön uudistamisessa. On olemassa paljon potilaita, jotka tarvitsevat sairaalatasoista hoitoa, mutta joiden ei tarvitse olla sairaalassa. Hoito voidaan järjestää kotiin, kertoo Essoten päivystyksen vs. osastonylilääkäri Ulrika Rossi.

Suurin osa kotisairaalan hoidon piirissä olevista asiakkaista on työikäisiä. Nuorin potilas on ollut kolmiviikkoinen ja vanhin yli satavuotias.

– Kotisairaalasta hyötyvät asiakkaat, sillä kuntoutumaan pääsee kotioloissa eikä toimintaa rajoiteta. Moni työikäinen sanoo sairaalassa, että ”pitääkö tänne oikeasti jäädä”. Toipuminen on kotona usein nopeampaa kuin sairaalassa, Rossi kertoo.

Kotisairaalaan pääsee ainoastaan lääkärin lähetteellä. Vastaavan sairaanhoitajan Anri Pekurisen ohella kotisairaalassa työskentelee seitsemän kokenutta sairaanhoitajaa.

Kotisairaala toimii Essoten monitoimijapäivystyksen yhteydessä ja esimiehenä on päivystyksen osastonhoitaja Päivi Ylönen.

– Meidät sekoitetaan usein kotihoitoon, joka on enemmän hoivatyötä. Kotisairaala AKU on kuitenkin samanlaista erikoissairaanhoitoa kuin mitä toteutettaisiin keskussairaalan osastoilla. Sairaanhoitajat voivat käyttää hoitotyössä monipuolista asiantuntemusta eri erikoisaloilta sekä yhteistyökumppaneilta (eri järjestöt, yhdistykset, liikkuvatiimi yms.) ilman että potilas liikkuu, Pekurinen kuvailee.

Kotisairaala AKUlla onkin käytössä laaja paketti erikoislääkäreiden asiantuntemusta sekä muita asiantuntijoita: muun muassa fysioterapeutti, sosiaalityöntekijä, mielenterveys- ja päihdetyöntekijä sekä sairaalapastori. Sama erikoislääkäri voi vastata asiakkaan hoidosta myös kotona tapahtuvan hoidon aikana.

– Suurin asiakaskuntamme koostuu infektioasiakkaista, muun muassa erilaiset ihoinfektiot, keuhkokuume ja virtsatietulehdukset. Toteutamme esimerkiksi suonen sisäisiä lääkityksiä ja nesteytyksiä, vaativia haavahoitoja sekä kotona tapahtuvaa palliatiivista- ja saattohoitoa, kertoo Pekurinen.

Essoten ohella monet muutkin sote-organisaatiot kehittävät kotisairaala toimintaa voimakkaasti. Sairaalarakenteita tarvitaan vähemmän, kun osa potilaista hoidetaan kotona. Syntyy säästöjä. Myös infektioriski on kotihoidossa pienempi.

– Kotisairaala ei ole vielä kaikille lääkäreillekään tuttua toimintaa. Potilaan kannattaakin keskustella hoitavan lääkärin kanssa ja tuoda oma toive kotona saatavasta hoidosta esille, Pekurinen kannustaa.