Kuvataiteilija Joel Sievers Osuuskauppa Suur-Savon kummitaiteilijaksi

0

Osuuskauppa Suur-Savon vuoden 2019 kummitaiteilija on kuvataiteilija Joel Sievers. Kummitaiteilijan valinta on osa Osuuskauppa Suur-Savon ja Taidekeskus Salmelan pitkäaikaista yhteistyötä, jolla tuetaan nuorten taiteilijoiden toimintaa.

Kuvataiteilijan ammatti on vetänyt taiteilijaperheessä kasvanutta Joel Sieversiä (s.1980) puoleensa jo varhain. Hän on valmistunut vuonna 2006 Turun taideakatemiasta kuvataiteilijaksi. Talven 2018-2019 Sievers on työskennellyt Taidekeskus Salmelan residenssissä, jossa uusia töitä syntyi yli 60.

Joel Sievers on tunnettu suurista ekspressiivisistä maalauksistaan, joissa hän yhdistää vapaasti eri taide-historian suuntauksia ja aiheita. Sievers on ammentanut töihinsä inspiraatiota mm. Rubensilta ja Cézan-nelta. Sieversille värit ovat usein työskentelyn lähtökohta. Hän kokee, että valmiit muodot antavat hänelle mahdollisuuden keskittyä olennaiseen eli väriin, viivaan ja itse maalaamiseen.

Sievers on mieltynyt öljyväreihin, koska niillä hän voi luoda töiden pintaan tekstuuria sekä erilaisia muotoja. Öljyvärit sallivat myös töiden pidemmän työstämisen. Yltäkylläiset värit tuovat energiaa taiteilijalle itselleen, ja hän toivoo niiden tuovan sitä myös katsojille.

Joel Sieversin teoksia on nähtävillä Taidekeskus Salmelan kesän 2019 näyttelyssä 8.6.-11.8.2019.

Viime vuosina yhteistyötä Taidekeskus Salmelan kanssa on laajennettu myös tapahtumatarjontaan. Tänä kesänä yhteistyö koskee kolmea eri tapahtumaa. Asiakasetuhintaisia lippuja on tarjolla heinäkuussa järjestettäviin Elvis elää- ja Iiro Rantala -konsertteihin sekä Kaikki laulaa Salmelassa -yhteislaulutilaisuuteen elokuussa.

Asiakasomistajat saavat tapahtumayhteistyön kautta etuja myös useista muista Etelä-Savon kesätapahtumista. Osuuskauppa Suur-Savon yhteistyökumppaneita tänä kesänä ovat mm. Savonlinnan Ooppera-juhlat, Joroisten Musiikkipäivät, Naisvuoren, Ristiinan ja Koirakiven kesäteatterit, Visulahti sekä Savonlinnan Operagames. Lisäksi etuja myönnetään osuuskaupan omista St. Olof Summerfest -sekä St. Michel Summerfest -tapahtumista.

Kulttuuri- ja tapahtumayhteistyön lisäksi Osuuskauppa Suur-Savo tukee vuosittain eri tavoin myös toimialueen urheilua. Tukea kohdistetaan erityisesti lasten- ja nuorten liikuntaan sekä urheiluun. Vuositasolla osuuskaupan kumppanuussopimuksien arvo on lähes 300 000 euroa.