Mielipide: Nettojäsenmaksut teiden päällystykseen – tarvittaisiin talkoohenkeä yhteisten asioiden hyväksi, eikä vain lipeviä vaalipuheita

0

Soitin erään asfalttifirman aluepäällikölle. Hän kertoi kustannusarvioita esimerkiksi Kaskii-Pieksänlahti-tien uudelleen päällystämisestä ja korjauksesta.

Vastaavia kohteita on Suomessa ehkä kymmeniätuhansia kilometrejä. Jo sadalla tuhannella eurolla saa kilometriä kohti melkoisen hyvää jälkeä, ja siihen sisältyy jo rungon korjaustakin.

Kyseinen tieosuus on täällä Etelä-Savossa hyvin yleinen ja ikävä esimerkki siitä, kun kansallisomaisuutta annetaan hajota käsiin.

Oikeistokommunistista politiikkaa harjoittanut liikenneministeri Merja Kyllönen kehua retosteli, kuinka saatiin pysyvä määrärahojen vähennys tienpitoon. Seuraukset näkyvät joka puolella Suomea.

Korjausvelka kasvaa miljardeilla. Kaiken lisäksi oikeistokommunistista liikennepolitiikkaa jatkanut entinen Anne Berner toi esiin suunnitelmia tieliikenneyhtiöistä, jotka alkaisivat rahastaa tienkäytöstä satelliittivalvontaa käyttäen.

Mahtava bisnes se olisi yksityistettävän valtion tieverkon omistajille tai hallinnoijille. Valtlon ehkä osaomistama yhtiö voitaisiin myydä tulevaisuudessa huikealla voitolla vaikka amerikkalaiselle sijoitusrahastolle Carunan ja monen muun realisoidun yhtiön surullista malliesimerkkiä noudattaen.

Kuka muuten mahtaa nykyään Carunan omistaa? Ostaja ei tainnut olla amerikkalainen, mutta rahalla ei ole nettitodellisuudessa virtuaalirahan aikakaudella isänmaata. Miljardit vaihtavat omistajaa kuin bitit jonossa ja pikavauhtia vaikka maapallon ympäri.

Muistan hyvin, kun televisiossa haastateltiin Ilmarisen Pääjohtajaa Timo Ritakalliota. Hän kertoi, että Ilmarinen on valmis sijoittamaan liikenneverkkoyhtiöön. Ja kuten tiedämme, alhaisten korkojen aikana on eläkeyhtiöillä valtava pula hyvistä sijoituskohteista.

Kiinteistöbisnekselle on tullut rajat vastaan, ja kauppakeskuksiakin on Suomessa ainakin puolet liikaa. Nykyään Ritakallio voi kantaa huolta esimerkiksi kauppakeskus Redin kankeasta alkutaipaleesta. Onhan Ritakallion johtama OP-ryhmä eräs osakas ja näin rakennuttaja, ja lehtitietojen mukaan rakentaja SRV kärsi kauppakeskuksen urakassa noin 40 miljoonaan euron tappion.

Varmaan olisi houkutteleva vaihtoehto eläke- ja vakuutusyhtiöille sekä pankeille ryhtyä rahastamaan tienkäytöstä, kun valtio on sadan vuoden aikana sijoittanut ja kartuttanut kansallisvarallisuutta väylärakentamiseen, teihin rautateihin ja vesiväyliin ja niiden ylläpitoon ehkäpä sadoilla miljardeilla markoilla tai jopa euroilla.

Ehkä tilastokeskus voisi antaa tarkempia lukuja . Nykyään tieliikenteeltä kerätyistä veroista palautuu tienpitoon ja rakentamiseen vain hyvin pieni osa, puhutaan yksi kymmenes- tai kahdeksasosasta.

Suomi on nykyään velkarikas valtio. Suomella on varaa maksaa miljardien nettojäsenmaksuja Euroopan unionille, vaikka osa kansasta on pysyvästi leipäjonoissa. Ratkaisuksi tarjotaan veronkorotuksia ja valtion omaisuuden myyntiä. Anne Berner siirtyy SEB-pankin palvelukseen ja jostain iltapäivälehdestä luin, ettö pankki on kiinnostunut rahoittamaan Suomen liikennehankkeita! Hyvien veljien piiri on siis perillä Suomen valtion kipukohdista. Aikoinaan Etelä Savosta lähti eduskuntaan niin sanottuja karvahattulähetystöjä, ja tuloksia tuli.

Viljakansaarelta, josta olen kotoisin, lähti aikoja sitten kunnanvaltuutettu Viljam Montosen (Maalaisliitto) johtama karvahattulähetystö Helsingin herroja jututtamaan.

He pistäytyivät muun muassa legendaarisen puoluesihteeri Arvo Korsimon juttusilla. Ja kuinka ollakaan, kun aloimme koulukäynnin syyskuun alussa, naapurin lapset kertoivat, että Viljam Montonen etsii pitkin kyliä miehiä tielinjan raivaukseen.

Emme lapset tahtoneet uutista oikein todeksi uskoa, mutta pakko oli uskoa, kun näimme keltaisen Caterpillarin työn touhussa. Oikein piti minunkin laatikkokameralla kuva ottaa isosta koneesta, jota kai puolet kyläläisistä kävi ihmettelemässä.

Nyt tarvittaisiin samanlaista talkoohenkeä yhteisten asioiden hyväksi, eikä vain lipeviä vaalipuheita. Onneksi meillä on Juvalla uusi ja jämerä kansanedustaja Ano Turtiainen, joka voi koota Etelä-Savosta jonkinlaisen – sanoisinko kravatti- ja jakkupukulähetystön – ja pistää vauhtia ja valvontaa meille kaikille tärkeisiin tieverkon korjaushankkeisiin.

Toivotan ystävälleni Anolle onnea ja menestystä myös kaikissa muissa politiikan käänteissä. Ääneni ei mennyt hukkaan!

Jaakko Kontinen

Juva

