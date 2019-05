Lapsilla ja eläkeläisillä yhteiskonsertti – Kukkokoulun oppilaat ja Juvan eläkeläiset ry esiintyvät tiistai-iltana

0

Juvan Kukkokoulun kuoro ja Juvan eläkeläiset ry:n laulukerho pitävät yhteisen konsertin Kukkokoulun salissa tiistaina 21. toukokuuta kello 18.

Kukkokoulun kuoro on toiminut lähes kaksikymmentä vuotta. Kuoro on osa koulun kerhotoimintaa, johon on saatu opetushalllituksen myöntämää kerhoavustusta.

Tänä vuonna kuorolaiset ovat iältään enimmäkseen 1-4.-luokkalaisia, ja kuoron vahvuus on noin kaksikymmentä laulajaa. Kuoro esiintyy lukuvuoden aikana koulun tilaisuuksissa ja usein myös kunnan muissa tilaisuuksissa. Kuoroa johtavat opettajat Piia Hyppönen ja Emilia Heikkinen.

Juvan eläkeläiset ry:n laulukerho kokoontuu iloisen yhteislaulun merkeissä harjoittelemaan Kukkokoululle kerran kahdessa viikossa. Toiminnnan pääpainona on laulaa yhdessä tuttuja lauluja pianon säestyksellä. Kerho esiintyy yhdistyksen omissa tilaisuuksissa ja se on vieraillut 2-4 kertaa vuodessa myös Kuharannan palvelukeskuksessa. Laulukerhon vetäjänä ja säestäjänä toimii rehtori Olli Kossila.

Kukkokoulun opetuksen painopistealue on kuluvana lukuvuonna ollut ympäristön huomioiminen. Kukkokoulun kuoron ohjelmistossa onkin ympäristöön ja luontoon liittyviä lauluja. Eläkeläisten laulukerhon ohjelmistossa on sekalainen kattaus tuttuja säveliä.

Lisäksi kuorot esittävät yhdessä kaksi laulua, joissa lapsuus ja aikuisuus kohtaavat.06