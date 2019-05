Tienkäyttäjien tyytyväisyys maanteiden talvihoitoon parani – yksityishenkilöistä 50 prosenttia oli erittäin tyytyväisiä tai tyytyväisiä maanteiden kuntoon

0

Kokonaistyytyväisyys maanteiden talvihoitoon parani merkittävästi edellisestä talvesta Pohjois-Savon ely-keskuksen alueella eli Pohjois-Savossa, Pohjois-Karjalassa ja Etelä-Savossa ja on nyt hiukan paremmalla tasolla kuin koko maassa keskimäärin.

Yksityishenkilöistä 50 prosenttia oli erittäin tyytyväisiä tai tyytyväisiä maanteiden kuntoon talvikaudella 2018–2019, kun tyytymättömiä tai erittäin tyytymättömiä oli 29 prosenttia. Tyytyväisten tienkäyttäjien osuus nousi edellisvuodesta 19 prosenttiyksikköä ja tyytymättömien määrä laski 18 prosenttiyksikköä.

Raskaan liikenteen kuljettajat ovat tyytymättömämpiä teiden talviajan kuntoon kuin yksityisautoilijat, mutta kuitenkin edellisvuotta tyytyväisempiä.

Ammattikuljettajista tyytyväisiä tai erittäin tyytyväisiä oli 25 prosenttia ja tyytyväisyys oli parantunut 15 prosenttiyksikköä. Tyytymättömiä ja erittäin tyytymättömiä vastaajista oli edelleen 44 prosenttia, mutta vuonna 2018 vastaava luku oli niinkin suuri kuin 71 prosenttia.

─ Onnistuneella talvikunnossapidolla on erittäin suuri merkitys kaikille tienkäyttäjille. Se vaikuttaa suoraan niin elinkeinoelämän kuljetuksien kuin henkilöliikenteenkin sujuvuuteen ja turvallisuuteen, toteaa ely-keskuksen johtaja Tommi Huttunen.

– Tienkäyttäjien tyytyväisyys on ollut laskussa vuosien ajan ja vaikka tyytyväisyys onkin nyt noussut, jää parantamisen varaa jatkossakin, Huttunen pohtii.

Tiestön talvihoitoon saatiin tälle vuodelle lisärahoitusta, joka mahdollisti Pohjois-Savon ely-keskuksen alueella talvihoitoluokan noston vuoden vaihteessa yhteensä noin 1 810 kilometrin matkalla (noin 11,5 % maantieverkosta).

Hoitoluokan nostot kohdistuivat pääosin vilkkaalle sekä keskivilkkaalle maantieverkolle ja niistä aiheutui lisäkustannuksia noin 1,5 miljoonaa euroa per hoitovuosi. Tehdyt toimenpiteet perustuivat Väyläviraston ja ely-keskusten uusimiin talvihoidon toimintalinjoihin, jotka parantavat talvikunnossapidon tasoa yleisesti ja erityisesti elinkeinoelämän kuljetusten osalta.

─ Ely-keskuksen tavoitteena on ollut kohdentaa lisärahoitus siten, että sillä saadaan mahdollisimman suuri hyöty teillä liikkujille. Tulokset osoittavat selvästi, että tässä tavoitteessa on onnistuttu ja asiakkaidemme tyytyväisyys on lisääntynyt. Kiitoksen ansaitsevat myös alueen kunnossapitourakoitsijat, joiden kanssa hyvässä yhteistyössä tulos on syntynyt, Tommi Huttunen toteaa.