Kaija Huuhtanen uutena Suomen Paikallismediat Oy:n hallitukseen

Suomen Paikallismediat Oy:n (SPM) yhtiökokous valitsi hallituksen uudeksi jäseneksi ESV-Paikallismediat Oy:n toimitusjohtajan Kaija Huuhtasen Keskisuomalainen-konsernista.

Hallituksen puheenjohtajana jatkaa Loviisan Sanomien päätoimittaja Arto Henriksson KSF Media Ab:stä. Hallituksessa jatkavat Seutulehti UutisOivan päätoimittaja-toimitusjohtaja Katri Linnikko Präntti Oy:stä, päätoimittaja Tarja Kojola Lapuan Sanomista, toimitusjohtaja Olli Ristimäki Huittisten Sanomalehti Oy:stä ja julkaisuliiketoiminnan johtaja Alpo Ohtamaa KPK Yhtiöt Oyj:stä, joka valittiin myös hallituksen varapuheenjohtajaksi.

SPM:n valtakunnalliselle myynnille on järjestelmällisesti rakennettu pohjaa viime vuosien tutkimushankkeilla ja yhteyksien, myynti- ja esittelymateriaalien sekä toimintatapojen luomisella.

– SPM Oy:n liikevaihto saatiin viime vuonna kasvu-uralle valtakunnallisten liitteiden ansiosta ja uusien, kilpailukykyisten tuotteiden kehittäminen ja niiden myynti tulee SPM:lle olemaan yhä tärkeämmässä roolissa, hallituksen puheenjohtaja Arto Henriksson summaa ja kiittää jäsenlehtiä.

Toteutetut liitteet ovat saaneet hyvän vastaanoton ja varmasti juuri siksi, että ne palvelevat lehtien omaa myyntiä ja niiden ympärille on mahdollista suunnitellusti rakentaa tuottavia paikallisia kokonaisuuksia. Hallitus linjasi, että myyntiin tulee jatkossa panostaa voimakkaasti ja pyrkiä saamaan hyvälle kehitykselle jatkuvuutta.

– Parhaillaan neuvottelemme sekä tämän vuoden että vuoden 2020 liitteistä, liiketoimintajohtaja Sari Kuusinen toteaa.

SPM:n tavoite on tuottaa hyötyä jäsenlehdilleen ja valtakunnallisen myynnin lisäksi SPM on toteuttanut koulutuspäivän paikallislehtien myynnin henkilöstölle jo kolmena vuonna. Vuotuisella Myyntitykki-kisalla on puolestaan haluttu kiinnittää huomiota myynnin henkilöstön ja heidän työnsä arvostuksen lisäämiseen.

Suomen Paikallismediat Oy on tilattavien paikallislehtien yhteisesti omistama valtakunnallinen myyntiyhtiö, joka tarjoaa jäsenilleen myös koulutusta sekä tietoa paikallislehdistä myynnin tueksi. SPM Oy:llä on 132 jäsenlehteä ja tavoitamme printissä ja verkossa lähes pari miljoonaa suomalaista.

Juvan Lehti kuuluu ESV-Paikallismediat Oy:hyn. Juvan Lehden lisäksi yhtiö kustantaa kahdeksaa paikallislehteä Etelä-Savossa, Etelä-Karjalassa ja Kymenlaaksossa. Lehdet ovat Kaakonkulma, Kangasniemen Kunnallislehti, Keskilaakso, Luumäen Lehti, Paikallislehti Joutseno, Pitäjänuutiset, Puruvesi, Länsi-Saimaan Sanomat.