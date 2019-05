Sukututkimus, osa 2: Kiiskinen on laajasti testattu suku Juvalla – suku jätti Juvalle kaksi kylännimeäkin eli Kiiskilän ja Kiiskilänniemen

0

Isälinjaisilla DNA-testeillä voidaan selvittää saman sukunimen kantajien mahdollista yhteyttä toisiin, mutta myös nähdä laajemmassa kuvassa sukujen alkuvaiheita.

Eräs laajasti testattuja juvalaisperäisiä sukuja on Kiiskinen. Suku jätti Juvalle kaksi kylännimeäkin (Kiiskilä ja Kiiskilänniemi).

Isälinjaltaan Kiiskiset edustavat itäisen N-haploryhmän alahaaraa, joka on erittäin yleinen Juvan ja Rantasalmen alueella. Sen varhaiset kantaisät vaikuttaisivat tulleen Karjalasta aluksi Saimaan rannoille Savonlinnan seutuville, luultavasti jo rautakaudella yli 1000 vuotta sitten.

Levinnältään alahaara on keskittynyt Savon itäiselle alueelle. Isälinja josta esimerkiksi Kiiskisten suku myöhemmin syntyi, olisi ehkä asettunut Juvan ja Rantasalmen seutuville jo 1000–1100-lukujen tietä-millä. Itse Kiiskisen nimi on syntynyt myöhemmin, ehkäpä 1300-luvulla, sillä ainakin Juvan seurakun-nan perustamisasiakirjassa (v. 1442) mainitaan jo lautamies Paavo Kiiskinen.

Kuosmaset ovat vanhoja juvalaisia kantasukuja ja Kuosmasiakin on testattu jo useita sukuhaaroja, myös metsäsuomalaisia linjoja Ruotsista.

Kuosmaset taas edustavat Kiiskisiin verrattuna täysin erillistä asutushistoriallista linjaa. Kuosmasetkin ovat itäistä N-haploryhmää, mutta ns. itäeurooppalaista isälin-jaa, jota esiintyy Karjalassa, mutta myös Venäjällä. Savossa Kuosmasten lähimmät suvut löytyvät Hulkkosista sekä Pielaveden Laukkasista.

Ilmeisesti myös vanha juvalaislähtöinen suku Tarkiainen kuuluu samaan alaryhmään, vaikka Tarkiaisista on toistaiseksi käytössä muihin verrattuna suppeampi näyte.

Vihavaiset eivät kuulu vanhoihin kantajuvalaisiin sukuihin, mutta Vihavaisten varhaisimpia esiintymisalueita löytyy kuitenkin Juvan rajamaastosta, Sulkavan Mäntysten kylältä.

Juvalle Vihavaisia tuli myöhemmin 1700-luvulta myös Rantasalmelta. Vihavaisetkin ovat itäistä N-haploryhmää, mutta vielä kolmatta erillistä päälinjaa Kiiskisiin ja Kuosmasiin verraten. Vihavaisten alaryhmä on selkeästi myöhemmin Savoon Karjalasta tullutta ja sen pääkeskittymät ovat Karjalan kannaksella ja toisaalta Etelä-Karjalassa. Vihavaisille lähimmät muut isälinjaiset suvut ovatkin karjalaisia sukuja, vaikkakin suku on tullut Etelä-Savoon jo ainakin 1400-luvulla.

Purhosia voidaan hyvällä syyllä pitää yksinomaan kantajuvalaisena sukuna, sillä Purhosia ei esiinny asiakirjojen alkaessa missään muissa pitäjissä. Purhosista on toistaiseksi vain yksi DNA-testi, mutta jos tämän perusteella uskalletaan tehdä päätelmiä, niin Purhoset näyttäisivät kuuluvan mainituista suvuista kaikkein pisimpään Savossa asuneeseen isälinjaan.

Kyseinen isälinja edustanee jo Savon varhaisrautakautista tai viimeistään keskirautakautista väestöä. Tämä N-haploryhmän alahaara vaikuttaisi tulleen Etelä-Savon seutuville jo muutamia satoja vuosia ajanlaskun alun jälkeen. Se on voinut tulla myös Hä-meen suunnalta, sillä sen varhaisia linjoja esiintyy paljon Hämeessä ja toisaalta sitä on sekoittunut myös Savon vanhaan saamelaisväestöön.

Alaryhmä vaikuttaisi asuneen Savon asutuksen alkuvaiheessa läntisessä Savossa, joten se tuntuisi osuvan hyvin mahdolliseen tuloon lännestä. Vaikka kyseessä onkin itäinen N-haploryhmä, vaikuttaisi sille, että linja edustaa hyvin varhaista karjalaista vaikutusta Hä-meessä, jota on sittemmin tullut Hämeestä Savoon.

Kun tarkastellaan Purhosten alaryhmää viimeisimmän tuhannen vuoden sisällä, voidaan havaita erittäin vahva keskittymä Varkauden ympäristöön: Purhosia lähimmät suvut (mm. Nyyssönen, Väyrynen, Janhunen, Kolehmainen) esiintyvätkin hieman Purhosia pohjoisempana. Purhosia lähimmistä alaryhmän suvuista ainoastaan Kolehmaisia esiintyy myös asiakirjojen alkaessa nykyisen Juvan alueella, myöhemmällä Teivaan kylällä (huom. tämän Kolehmaisen sukuhaaran nimi muuttui 1600-luvulla Tei-vaiseksi).

Nykyisen Juvan alueen yleisimmät sukunimet olivat asiakirjojen alkaessa 1540-luvulla jo aiemmin mainitun Kuosmasen ohella Härkönen ja Leinonen. Näistä molemmista suvuista on jo olemassa isälinjaista testipohjaa, ja molemmat suvut kuuluvat samaan vanhaan N-haploryhmän savolaislinjaan kuin Purhosetkin.

Yhteydet tosin ovat kaukaisia, sillä tämän hetken tulosten perusteella voidaan sukujen isälinjojen arvioida yhtyvän keskenään noin 400–500-luvuilla. Härkösten ja Leinosten keskinäinen yh-teys on jonkin verran läheisempi kuin Purhosilla kyseisiin sukuihin. Niin Härkösistä kuin Leinosista tuli myöhemmin leimallisia Kainuun asuttajasukuja.

Nykyään varsin huomattava juvalaissuku Lipsanen on taustaltaan mielenkiintoinen. Lipsasten alkuperäinen suku näyttää sammuneen mieslinjassa jo 1500-luvulla, mutta sukunimi tuli uudelleen käyttöön juvalaiselle Rastoisen suvulle, joista nykyiset Lipsaset polveutuvat.

Juvalla yleisimpien sukunimien joukossa oli jo 1500-luvulla heimonimi Hämäläinen, mutta toistaiseksi Juvan Hämäläisistä ei näyttäisi olevan otettu DNA-näytteitä. Kun kyseessä on heimonimi, ei voida olettaa yhteistä kantaisää olevan-kaan.

Juvan vanhat nimismiessuvut Auvinen ja Partanen (mainitaan jo nimismiehinä jo Juvan seurakunnan perustamisasiakirjassa) ovat vielä vahvemmin sulkavalaisia sukuja, mutta molempia nimiä esiintyi varhain myös nykyisen Juvan alueella. Nämä suvut kuuluvat samaan N-haploryhmän karjalaishaaraan kuin Vihavaisetkin, mutta yhteys Vihavaisiin on kaukana, todennäköisesti liikutaan ajalla muutama sata vuosi ajanlaskun alun jälkeen.

Auvisten ja Partasten keskinäinen yhteys on hieman läheisempi ja tämä alahaara vaikuttaa esimerkiksi Vihavaisten isälinjaan verraten aiemmin Savoon tulleelta.

Mitä enemmän ihmisiä ja sitä kautta sukuja testataan, sitä lähemmäs suku- ja historiatutkimuksella päästään todellista kuvaa sukujen alkuvaiheista ja asutushistoriastamme.

Artikkelin ensimmäinen osa julkaistiin Juvan Lehdessä 23. toukokuuta. Molemmat artikkelit löytyvät myös Juvan Lehden verkkosivuilta osoitteessa juvanlehti.fi.

Kirjoittaja on juvalainen Suomen historian maisteri, joka toimii ammattisukututkijana Suku- ja historiapalvelu Menneen jäljet -yrityksessään. Hän esittelee seudun sukujen vaiheita ja DNA-tutkimusta Vihavaisten sukuseuran kokouksessa 8.6 Sulkavalla.