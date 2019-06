Juvan Aittomäessä uusitaan sähköverkkoja – maanrakennustyöt käyntiin kesäkuussa ja valmista tulee marraskuussa

0

Juvan sähköverkon saneeraus jatkuu, kertoo Järvi-Suomen Energia Oy tiedotteessaan.

Yhtiön mukaan Juvalla asennetaan kaapeleita maan alle ja rakennetaan uutta ilmajohtoa. Maanrakennustyöt alkavat kesäkuussa.

Suunnitelman mukainen valmistuminen töille on marraskuussa 2019. Urakoitsijana hankkeella on Elvera Oy. Rakennuttaja on Järvi-Suomen Energia Oy.

Urakoitsija asentaa sekä pienjännite- että keskijänniteverkkoa maan alle noin 10 kilometriä, rakentaa ilmajohtoa 4 kilometriä ja liittää verkkoon 7 uutta muuntajaa, joista 3 on pylväsmuuntamoja. Ilmajohtoverkkoa puretaan 13 kilometriä. Hankkeen kokonaiskustannukset ovat 550 000 euroa.

Työmaa sijaitsee Aittomäessä. Työt voivat ajoittain hidastaa tai hankaloittaa liikenteen sujuvuutta.

– Maanrakennustyöt alkavat kesäkuun alkupuolella. Vanhan verkon purkutyöt, sekä maanrakentamisen viimeistelytyöt tehdään talven ja kevään 2020 aikana, kertoo verkostoinsinööri Jani Siltala Järvi-Suomen Energialta.

Hankkeet lisäävät sähkön toimitusvarmuutta Juvan alueella. Saneerauksen kohteena on myös muuntajalta kotitalouksiin sijaitsevia johdonosia.

– Projektit ovat osa toimitusvarmuusinvestointiohjelmaamme, jonka tavoitteena on kaapeloida taajamien sähköverkot sekä tärkeät runkoyhteydet tämän vuosikymmenen loppuun mennessä. Asemakaava-alueiden maakaapeloinnilla saadaan kustannustehokkaasti sähkönkäyttäjiä myrskyjen ja lumikuormien aiheuttamilta häiriöiltä paremman toimitusvarman verkon piiriin, Siltala sanoo.

Lisäksi ikääntyviä haarajohtoja siirretään metsistä tien varsiin ilmajohdoiksi.

Järvi-Suomen Energia investoi vuonna 2019 sähköverkon kehittämiseen ja toimitusvarmuuden parantamiseen noin 48 miljoonaa euroa.