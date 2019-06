Martti Talvelalle merkittävä kunnianosoitus – Juvan tuleva elinkaarikampus nimettiin edesmenneen oopperalaulajan mukaan

0

Oopperalaulaja, kansakoulun opettaja, luomuviljelijä Martti Talvelan muistoa kunnioitetaan Juvalla ainutlaatuisesti. Juvalla valmisteilla oleva elinkaarikampus sai nimekseen tänään Martti Talvela –kampus peruskiven muuraustilaisuudessa. Tänä vuonna tulee kuluneeksi 30 vuotta Talvelan kuolemasta.

– Martti Talvela oli rohkea edelläkävijä, elinikäinen oppija. Hän ei kaihtanut ruumiillistakaan työtä. Juva on tunnettu maaseutupitäjä. Meille juvalaisille musiikki, taide ja luomuviljely ovat tärkeitä. Ruoan aitous ja luonnon antimet ovat monelle toimeentulon lähde. Juvalaiset ovat sitkeitä ja rohkeita, uskaltavat luoda uutta yritystoimintaa. Partalassa on toiminut koeviljelmät, tryffeleitä tuotetaan ja meillä on oma paikallinen myllykin. Näitä taitoja ja arvoja on hyvä välittää lapsille ja nuorille kasvatuksessa, moni heistä tulee toteuttamaan niitä kotipaikoillaan ja maailman turuilla ja toreilla, kuten Martti Talvela, perusteltiin nimiehdotusta kunnan järjestämässä nimikilpailussa.

Keväällä 2019 järjestettyyn nimikilpailuun saatiin 115 ehdotusta. Kampuksen suunnittelutoimikunta valitsi ehdotettujen joukosta kolme, joista Juvan kunnanhallitus kokouksessaan 3.6.2019 päätti nimeksi Martti Talvela –kampus. Nimeä ehdotti useampi henkilö nimikilpailuissa. Nimen ehdottajista arpaonni suosi Timo Pursiaista Härkälästä, joka voittii Juva-aiheisen tuotepaketin.

