Juvan Kesälehti: Uutta potkua kesään – Laavukylän iltatoreilla halutaan elävöittää Juvan kirkonkylää

0

Juvalla halutaan elävöittää kirkonkylää ja kesää, ja Juvan Laavukylää hallinnoiva Juvantie ry onkin polkaissut liikkeelle kesäajaksi iltatorit.

– Kesätoreista halutaan luoda ihmisten kohtaamispaikkoja. Toivomme paljon paikallisia myyjiä, niin käsityöläisiä, pienyrittäjiä kuin tuottajiakin. Torille voi myös tulla tapaamaan tuttavia tai vaikka poiketa torikahveille, hahmottaa kokonaisuutta Juvantie ry:n sihteeri ja kunnan matkailuassistentti Rauli Koistinen.

Hän kertoo, että myyntipaikkana toimivan Puistolan puiset laavukatokset, joiden suojiin myyjän on helppo laittaa tuotteensa esille kehnollakin säällä. Ne sijoittuvat Vesiliikuntakeskus Sampolan ja Juvan pesäpallokentän välimaastoon aivan valtatie 14:n välittömään läheisyyteen.

Ensimmäinen kesätori pidetään juhannusta edeltävänä torstaina 20.6. Seuraavat ajankohdat ovat perjantait 28.6., 5.7., 12.7., 19.7. ja 26.7.

Koistinen kertoo, että kellonajaksi kesätoreilla on suunniteltu kello 16-19. Myyjän toivotaan sitoutuvan olemaan myyntipisteellään vähintään sen ajan.

– Juvantie ry tarjoaa ensimmäisenä toimintakesänä myyntipaikat sähköineen toimijoille maksutta. Maksuttomuuden ajatuksena on juurruttaa iltapäivätoriajatus Juvalle sekä asiakkaiden että myyjien mieleen, innostaa mukaan toritoimintaan ja luoda positiivisia mielikuvia, Koistinen linjaa.

Jos kesätori-idea lähtee hyvin liikkeelle, tulevina kesinä myyjiltä saatetaan periä kohtuullinen maksu. Mutta ensimmäisenä vuotena toiminta halutaan pitää maksuttomana, jotta herätettäisiin kiinnostus ajatusta kohtaan.

Kunta myös hoitaa kesätorin markkinoinnin yritysten puolesta. Siksi paikkavaraukset iltatorille ovat pakollisia.

Ilmoittautumisten pohjalta koottava toimija- ja tuotelistaus julkaistaan iltatorin Facebook-sivuilla sekä kunnan some-kanavissa ja internetsivuilla. Paikkavarauskäytännön avulla varmistetaan myös, että Laavukylän myyntipaikat riittävät kaikille, eikä päällekkäisyyksiä pääse syntymään.

Rauli Koistinen toimii kesätorien yhteyshenkilönä. Varaukset tehdään hänelle, ja lisäksi hän lupaa auttaa kaikissa mahdollisissa kesätoreihin liittyvissä kysymyksissä.

Ajatus kesätorista syntyi tämän vuoden alussa Juvantie ry:n hallituksessa. Torin tarkoituksena on hyödyntää tapahtumana ja myös kaupallisesti keskikesän perjantai-iltapäivien ”mökkiruuhka” Savonlinnantiellä.

– Haluamme elävoittää Juvan kirkonkylää ja lisätä yhteisöllisyyttä. Tavoitteena on saada ennen muuta autoliikennettä pysähtymään ja samalla tutustumaan juvalaiseen palvelutarjontaan.

Liikenneviraston mukaan valtatie 14:lla Yhdystien-Sulkavantien välillä kulkee liikennettä keskimäärin 6 150 ajoneuvoa vuorokaudessa, ja kesällä liikenne on vilkkaampaa.

– Kevään edetessä paikalliset toimijat ovat innostuneet mahdollisuudesta tulla tuotteineen iltatorille ja tehneet paljon paikkavarauksia. Luvassa on tuotteita kotileivonnaisista paikallisesti tuotettuihin vihanneksiin, marjoihin, hunajaan, kananmuniin ja ruokatuotteisiin. Myös vanhaa tavaraa, sisustus- ja second hand-tuotteita, käsitöitä ja kotitekoista saippuaa voi torilta koti- ja mökkiviemisiksi hankkia. Vohvelikahvila ja hampurilaispiste palvelevat jokaisella iltatorilla.

Tämäkin juttu on julkaistu Juvan Lehden Kesälehdessä 2019, joka ilmestyi torstaina 6.6.

Lehti jaetaan kaikille tilaajille ja kesäasukkaille. Lehti on jaossa koko kesän ajan monissa jakelupisteissä.

Juvan Kesälehden pääset lukemaan myös näköislehtenä lukemaan Juvan Lehden oman mobiilisovelluksen kautta älypuhelimella ja tableteilla, tai työasemilla selaimen kautta. Näköislehden lukeminen edellyttää voimassa olevaa tilausta sekä Asiakastiliä. Näköislehti kuuluu kaikkiin Juvan Lehden tilauksiin.

Mobiilisovelluksen kautta luettuna: Kirjaudu sisään sovelluksen Näköislehti-osion kautta tai Asetukset-osiossa.

Selaimen kautta luettuna: Kirjaudu sisään sivuston oikeasta yläkulmasta lukeaksesi näköislehteä.