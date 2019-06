Mitä lintuja pöntöissäsi pesii – osallistu Pönttöbongaukseen

0

BirdLife Suomen Pönttöbongaus järjestetään viikonloppuna 8.–9.6. Tapahtuman tavoitteena on kerätä tietoa pönttölinnuista ja niiden pesinnästä sekä lisätä kiinnostusta lähiympäristön lintujen seurantaan.

Kuka tahansa voi osallistua Pönttöbongaukseen kertomalla verkkolomakkeella, mitä linnunpönttöjä omalla pihalla tai muulla tarkkailupaikalla on sekä mitä lajeja pöntöissä pesii tai on tänä vuonna pesinyt. Pönttöihin ei kuitenkaan pidä kurkistaa eikä pönttöjä pidä avata. BirdLife korostaa, että pönttölintuja on tarkkailtava lintuja häiritsemättä.

BirdLife Suomi odottaa havaintojen kertovan myös pesinnän ajoittumisesta ja onnistumisesta eri puolilla maata. Mielenkiinnolla seurataan myös, ovatko pönttölintujen pesimäkannat elpyneet viime kesän onnistuneiden pesintöjen myötä.

Havainnot pönttölinnuista voi ilmoittaa osoitteessa www.ponttobongaus.fi tai postikortilla. Osallistujien kesken arvotaan lintuaiheisia palkintoja. Pönttöbongauksen tulokset päivittyvät tapahtuman aikana BirdLife Suomen sivuille.

Pönttöbongaus järjestetään nyt kuudetta kertaa. Viime vuonna pönttölinnuista saatiin havaintoja lähes 2 800 paikalta ja yhteensä ilmoitettiin yli 25 000 pöntön tiedot.