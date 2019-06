Kuokka I ry juhli  110-vuotista taivaltaan, kahvitarjoilun jälkeen alkaneessa juhlassa esitettiin 100-vuotisjuhlavuoden kantaatti

0

Helatorstaina 30.5. vietettiin Juvan Kaislajärvellä juhlaa Kuokka I ry:n 110-vuotisen taipaleen merkeissä.

Juhla alkoi perinteisellä kevätkirkolla. Jo yli 40 vuotta, viime vuotta lukuun ottamatta, on vuosittain kokoonnuttu helatorstaisin Kaislajärven leirikeskukseen maakirkkoon.

Sanajumalanpalveluksen toimitti seurakintapastori Mika Malinen, ja kanttorina oli Pertti Laamanen. Juhlakuoro ja jousikvartetti avustivat.

Kahvitarjoilun jälkeen alkaneessa juhlassa esitettiin Kuokan 100-vuotisjuhlakantaatti ”Elämäänsä kalleintansa vaalii Kuokan raitis kansa”. Kantaatin on säveltänyt Jari Piikki, ja sanat on tehnyt Niilo Rauhala.

Kantaatin lauloi juhlakuoro, ja säestyksestä vastasi Tuulia, Lahja, Elias ja Yrjö Pulkkisen muodostama jousikvartetti.

Solistina lauloi Anna Immonen. Kuorossa oli laulajia kirkkokuorosta, kamarikuorosta, Vuorenmaan kuorosta, mieslaulajista ja 10 vuotta siten sitten esiintyneestä juhlakuorosta. Kuoron harjoittamisesta ja johtamisesta vastasi Pertti Laamanen. Kantaatin jälkeen laulettiin vielä yhteislauluja.

Tervehdyksensä juhlivalle yhdistykselle toivat Juvan Kulttuuri ry. ja Juvan seurakunta. Remontoitu leirikeskus tarjosi hienot puitteet juhlalle, ja tapahtumaan osallistui noin 80 henkilöä.