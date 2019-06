Etelä-Savon Liikunnalle uusi aluejohtaja Savonlinnasta – Mari Makkonen aloittaa elokuussa

0

Etelä-Savon Liikunnan ESLin hallitus on kokouksessaan 13. kesäkuuta valinnut uudeksi aluejohtajakseen kasvatustieteiden maisterin Mari Makkosen, 52, Savonlinnasta.

Makkonen on toiminut ESLin hallituksen puheenjohtajana ja hänellä on vahva seuratyön ja seurakentän tuntemus maakunnassa. Hän on osallistunut aluejärjestöjen ja Olympiakomitean välisiin sopimusneuvotteluihin ja omaa erinomaiset verkostot liikuntapoliittisessa kentässä.

Työpaikka Makkosella on ollut Savonlinnan sivistystoimessa Kerimäen Anttolan koulun rehtorina.

Makkonen aloittaa tehtävässään Etelä-Savon Liikunnan Mikkelin toimistolla elokuun alussa.

ESLin nykyinen aluejohtaja, liikuntaneuvos Heino Lipsanen on jäämässä eläkkeelle.