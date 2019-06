Luomumansikat kypsyvät juhannuksen jälkeen – luomumansikkatiloja löytyy Juvaltakin

Pro Luomu ry julkaisee listan suomalaisista luomumansikkatiloista ja kartan, joka auttaa tilojen löytämisessä.

Luomumansikka on valmista poimittavaksi pian juhannuksen jälkeen. Suurin osa luomumansikasta myydään suoraan tiloilta ja niitä on myynnissä rajallisesti, joten tilalle on aina hyvä soittaa etukäteen ja sopia saapumisaika sekä tarvittava mansikkamäärä. Usein mansikkaa pääsee poimimaan itse.

Pro Luomu ry julkaisee nettisivuillaan listan tiedossaan olevista luomumansikkatiloista, joista saa käydä ostamassa mansikkaa. Tänä vuonna mukana on myös karttapalvelu.

Luomumansikka on kysyttyä, sillä suoramyynnin lisäksi sitä tarvitaan myös elintarviketeollisuuden käyttöön.

Luomumansikan viljelyssä ei käytetä lainkaan synteettisiä torjunta-aineita eikä kemiallisia lannoitteita. Torjunta-aineiden sijaan harmaahometta torjutaan luomuviljelyssä istuttamalla mansikantaimet korkeampaan penkkiin ja harvempaan.

Kasvit myös pidetään puhtaana rikkaruohoista, jotka altistavat mansikat homeelle.

Tärkeää on myös aloittaa viljely terveillä taimilla, ja huolehtia siitä, että kasvit saavat tarpeeksi vettä ja ravintoa.

Pro Luomun tietojen mukaan Juvalla toimii kaksi luomumansikoita tuottavaa tilaa. Ne ovat Häyrilän tila ja Seurin luomutila.

Kesän 2019 valtakunnallinen tilalistaus luomumansikkatiloille karttalinkkeineen löytyy täältä.